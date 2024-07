P { margin-bottom: 0.21cm; }

Marta Manowska już niedługo rusza w Polskę z listami do kandydatów do programu "Rolnik szuka żony". Jak sama powiedziała, zostało już tylko kilka dni na wysłanie listów. Jeśli ktoś chce napisać do rolników i rolniczek to ma czas do tej soboty włącznie, czyli 2 maja! Tych rolników i rolniczki, którzy otrzymają najwięcej listów, zobaczymy w programie "Rolnik szuka żony" we wrześniu. Dlatego z dziesięciu kandydatów, których wizytówki obejrzeliśmy w telewizji, w programie zostanie tylko pięcioro. Zobacz kandydatów Rolnik szuka żony 3.

Patrzę z wiarą w kolejną edycję programu. Wyemitowaliśmy pierwszy odcinek. Jak tylko zagram premierę i kilka spektakli, ruszam z listami. Został jeszcze tydzień na wysłanie listów, a my mamy w naturze, że zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę i spodziewam się, że przyjdzie jeszcze jedna porządna partia listów. I dobrze. Ślub Agnieszki i Roberta pokazał, że nigdy w życiu realnym by się nie spotkali i my im w tym pomogliśmy - powiedziała kilka dni temu Marta Manowska, prowadząca Rolnik szuka żony w jednym z wywiadów.

Waszym zdaniem, który rolnik czy rolniczka otrzyma najwięcej listów i znajdzie się w programie?

W pierwszej edycji show żaden z rolników nie związał się na stałe z kandydatkami na żony. Ale po 1,5 roku trzech z pięciu rolników ma już partnerki życiowe.

Druga edycja show była bardziej szczęśliwa. Odbyły się dwa śluby par z programu Rolnik szuka żony. Wiele kandydatów i kandydatek do serc rolników znalazło swoje drugie połówki.

Ślub Ani i Grzegorza zobaczymy we wrześniu w telewizji.

