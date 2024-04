Adrianna Tyszka z 9. edycji "Rolnik szuka żony" przy okazji przygotowań do nowej edycji, postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem związanym z udziałem w show TVP. Tym samym zdradziła kulisy takie, jak to, co dzieje się z listami nadesłanymi do rolników, czy uczestnicy dostają wynagrodzenie oraz czy produkcja finansuje ich wesela.

Czy produkcja "Rolnik szuka żony" płaci za wesela rolników?

Adrianna z "Rolnik szuka żony" wróciła na Instagram i przy okazji nowej edycji randkowego show TVP, postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań związanych z programem. Tym samym zdradziła, jak wyglądają kulisy "Rolnik szuka żony". Na pytanie o finansowanie wesel uczestników "Rolnik szuka żony" odpowiedziała:

Absolutnie nie. Nikt nie sponsorował nam wesela - napisała na Instagramie.

Zazwyczaj Marta Manowska uczestniczy w weselach uczestników, którzy poznają się na planie "Rolnik szuka żony", jednak podczas imprez występuje tylko i wyłącznie w charakterze gościa.

Uczestnicy zarabiają na udziale w "Rolnik szuka żony"?

Widzowie "Rolnik szuka żony" zastanawiają się także, czy rolnicy, którym uda się dostać do programu, otrzymują wynagrodzenie za udział w odcinkach. Ada z "Rolnik szuka żony" rozwiała ich wątpliwości zaprzeczając tym domysłom:

Nie. Uczestnicy nie dostają pieniędzy za udział.

Co dzieje się z listami z "Rolnik szuka żony" i jak weryfikowani są kandydaci?

Adrianna z "Rolnik szuka żony" wytłumaczyła widzom, że wszystkie nadesłane do TVP listy, trafiają w ręce ich adresatów. Niedawno, kiedy ślub brali Kamil i Asia z 8. edycji "Rolnik szuka żony", postanowili treść napisanego do rolnika listu, wpleść w swoje ślubne materiały wideo. Adrianna z "Rolnik szuka żony" dodała również, że wszystkie nadesłane listy są weryfikowane przez produkcję. Zdradziła także, jak kandydaci dowiadują się, że zostali wybrani przez rolników:

Na początku dostaje się telefon z produkcji, że rolnik wybrał list. I zapraszają wtedy na rozmowę do siedziby w Warszawie. I już tam się wszystkiego dowiadujesz na miejscu. To akurat jest w regulaminie. Pierwsze spotkanie jest tylko i wyłącznie przed kamerami. - czytamy na Instagramie.

Gdzie nocuje ekipa "Rolnik szuka żony" podczas nagrywek na gospodarstwie?

Fani "Rolnik szuka żony" zastanawiali się również, czy rolnicy muszą gościć nie tylko kandydatki/kandydatów ale i ekipę programu:

Przeważnie szukają sobie gdzieś w miarę najbliżej miejsca nagrań - hotelu. Rolnik się tym NIE zajmuje.

Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" przy okazji zdradziła, ile godzin dziennie na gospodarstwie obecne są kamery:

Kamery są mniej więcej 7/8h dziennie, z przerwą na obiad.

Zdawaliście sobie sprawę z tych wszystkich szczegółów?

