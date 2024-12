11. edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się, a teraz wszyscy widzowie oczekują na świąteczne wydanie programu, w którym zobaczymy aż dwie zakochane pary z tego sezonu, czyli Anię i Marcina i Rafała i Dominikę. W finale nie brakowało sporych emocji związanych ze spięciem między Marcinem a Magdaleną - rolnik usłyszał od byłej kandydatki sporą listę zarzutów pod swoim adresem. Tymczasem Magda z "Rolnik szuka żony" nie zamierza rozpamiętywać tego, co wydarzyło się w programie i właśnie pokazała wymowne zdjęcie!

Odmieniona Magda z "Rolnik szuka żony" zaskakuje w nowym wydaniu

Program "Rolnik szuka żony" niezmiennie cieszy się ogromną popularnością i nie tylko bije kolejne rekordy oglądalności, ale ma na swoim koncie ogromny sukces w postaci ponad 20 par, które znalazły miłość w programie. Już w przyszłym roku zobaczymy kolejną 12. edycję, a tymczasem niebawem w TVP wystartuje nowy program, który może być ciekawą alternatywą dla "Rolnika" o chodzi o nowy hit "Origins of Love. Polak szuka żony". W oczekiwaniu na nowości możemy sprawdzić, co się dzieje u uczestników ostatniej edycji. Okazuje się, że wielu z nich korzysta z rozpoznawalności i stało się bardzo aktywnych w mediach społecznościowych. W tym gronie jest m.in. Magda, którą po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" wróciła do Chicago i na swoim instagramowym koncie pokazuje, jak wygląda jej życie. Okazuje się, że Magdalena z "Rolnika" naprawdę się zmieniła i właśnie pozuje w wieczorowym wydaniu. Jedno jest pewne, nie rozpacza już za Marcinem!

Cekinowe szaleństwo czas start! Torebki nie pokazuje, bo nie będę internetowych trolli z facezboja w oczy dźgać napisała Magda na Instagramie.

Instagram @madalenabronis

W 11. edycji "Rolnika" Magda, Ania i Roksana walczyły o uczucia Marcina. Roksana jako pierwsza pożegnała się z programem, a rolnik nie ukrywał, że nie przemawia do niego jej bezpośredniość. Tymczasem Ania i Magda miały równe szanse i obie zafascynowały Marcina, który nie ukrywał, że ma trudny wybór. Ostatecznie rolnik wybrał Anię i okazuje się, że wpływ na jego decyzję miał grill, na którym pojawili się jego bliscy i rodzina. Magda nie ukrywała, że czuła się zepchnięta na boczny tor, a cała uwaga miała się skupić na Ani - to właśnie ta sytuacja była powodem spięcia całej trójki w wielkim finale. Ostatecznie wygląda na to, że tak właśnie miały się potoczyć losy Marcina i teraz nie ukrywa, że jest szczęśliwy u boku Ani.

Tymczasem Magda jest szczęśliwa w Chicago, choć nie wyklucza, że jeśli znajdzie prawdziwą miłość, to będzie skłonna przeprowadzić się znów do Polski. W końcu do USA poleciała właśnie za uczuciem, ale jest gotowa na rewolucję w swoim życiu. Uczestniczka nie obawia się też kontrowersji, choć nie ukrywa, że była zaskoczona skalą krytyki po finałowym odcinku "Rolnika".

