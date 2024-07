Robert Janowski skomentował zamieszanie wokół programu "Jaka to melodia?"! Prowadzący popularne show za pośrednictwem Facebooka napisał swoim fanom, że wciąż nie wie, czy pojawi się w kolejnych odcinkach programu. Robert Janowski ostro podsumował również medialne doniesienia o ewentualnych zmianach w formule "Jaka to melodia?". Prezenter nie ukrywa, że nie zgodzi się na sygnowanie swoim nazwiskiem programu w odmienionej wersji.

Robert Janowski o programie "Jaka to melodia?"

O tym, że Robert Janowski zniknie z programu "Jaka to melodia?" dowiedzieliśmy się zaledwie kilka dni temu. Magazyn "Flesz" informował wówczas, że TVP odkupiła licencję, na której robiony był teleturniej, od właściciela amerykańskiego formatu „Name That Tune”. Okazało się wówczas, że władze Telewizji Publicznej mają teraz zupełnie inną wizję „Jaka to melodia?”.

Robert został zaproszony na rozmowy do telewizji. Usłyszał, że program będzie kontynuowany w zmienionej formule. Pojawił się pomysł, żeby do repertuaru, obok rozrywkowych przebojów, wprowadzić także piosenki patriotyczne. Wyraźnie usłyszał też, których artystów nie powinno się zapraszać do studia – mówiła wówczas Fleszowi osoba znająca kulisy sprawy.

Medialne informacje skomentował Jacek Kurski, który za pośrednictwem Twittera zapewniał, że TVP zaproponowała Robertowi Janowskiemu prowadzenie programu w dotychczasowej formule.

Teraz głos zabrał sam prowadzący "Jaka to melodia?"! Co napisała na Facebooku?

Obiecałem, że dam znać , a słowo moje droższe pieniędzy ;)

Swoje stanowisko w sprawie dalszej realizacji JTM ze mną , jako prowadzącym, określiłem już w maju, natychmiast po pierwszych wiadomościach dotyczących zmian w teleturnieju. Ale decyzja wciąż nie zapadła. Być może ktoś czegoś nie zrozumiał? Powiem więc jeszcze raz: popełniliśmy świetny program rozrywkowy, który od 19 lat przyciągał przed telewizory miliony widzów, stając się tym samym najbardziej dochodową audycją dla TVP- rozpoczął swój wpis Robert Janowski.

Dotychczasowy gospodarz muzycznego show zaapelował do władz TVP o nie wprowadzanie zmian do programu, który pokochali Polacy.

Nie przesadza się starych drzew. Nie zatapia się pięknego, bezpiecznego okrętu, podstawiając zwykłą łódkę, z nadzieją, że się uda dopłynąć. Ja do niej nie wsiadam. ,, Nie chcemy zmian w programie“ – piszecie. I ja Was słyszę. Nie podpiszę się pod prowizorką.

Wciąż trwają rozmowy pomiędzy producentem Media Corporation a TVP1. Mam nadzieję, że zakończą się po Waszej myśli.

Póki co życzę Wam cudownych wakacji. Dziękuję, że jesteście.

Myślicie, że władze Telewizji Publicznej wysłuchają apelu Roberta Janowskiego i nie wprowadzą zmian w programie "Jaka to melodia?"?

Robert Janowski wydał oświadczenie na Facebooku.

Prowadzący nie zgadza się na zmiany proponowane przez TVP.