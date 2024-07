Izabella Krzan przez ostatnie lata pracowała w Telewizji Polskiej, gdzie tworzyła zgrany duet z Tomaszem Kammelem w "Pytaniu na śniadanie", a z Norbim w "Kole fortuny". Po zmianie władzy prezenterka musiała rozstać się ze stacją i obecnie pracuje w Kanale Zero. To właśnie tam padły zaskakujące słowa na temat Roberta Janowskiego. Nikt się nie spodziewał, że Izabella Krzan ujawni takie "smaczki"...

Izabella Krzan nie szczędzi ostrych słów pod adresem Roberta Janowskiego

Była Miss Polonia prywatnie skupia się na remontowaniu nowego mieszkania, a zawodowo jest jedną z prowadzących w Kanale Zero, gdzie doskonale się odnalazła. Ostatnio podczas codziennego przeglądu prasy został poruszony temat Roberta Janowskiego i jego wielkiego powrotu do Telewizji Polskiej, gdzie znów prowadzi program "Jaka to melodia?". Jako pierwszy ten temat poruszył Krzysztof Pieszko, kiedy natrafił w prasie na informację, że nowe odcinki programu w TVP już we wrześniu.

Robert Janowski wraca do Telewizji Polskiej. Twój przyjaciel powiedział wprost Krzysztof Pieszko w Kanale Zero

Izabella Krzan natychmiast zareagowała na te słowa i nie tylko zaprzeczyła, że są znajomymi, ale przytoczyła też kilka przykładów, które stawiają Roberta Janowskiego w niezbyt dobrym świetle. Prowadząca zdradziła coś, czego nikt nie podejrzewał:

Absolutnie nie. Znam wiele nieprzyjemnych historii odnośnie pana Janowskiego od współpracowników, którzy mówią, że był bardzo niesympatycznym człowiekiem i z tego, co usłyszałam także, powiedział, że nie wejdzie do garderoby po Rafale Brzozowskim, dopóki nie zostanie ona oczyszczona i wyremontowana powiedziała wprost Izabella Krzan

Spodziewaliście się, że Robert Janowski może mieć aż tak wygórowane wymagania i część z nich dotyczy jego poprzednika Rafała Brzozowskiego?