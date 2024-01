Jesienią 1997 roku Robert Janowski poprowadził pierwszy odcinek „Jaka to melodia?”. Widzowie przez ponad dwadzieścia lat mogli oglądać prezentera w kultowym już teleturnieju muzycznym. Do rewolucji doszło latem 2018 roku, gdy prowadzący odszedł, a zastąpił go Norbert Dudziuk, znany jako Norbi. Muzyk i konferansjer już po roku zniknął z produkcji. Od września 2019 roku „Jaka to melodia?” prowadzi Rafał Brzozowski, który był gospodarzem „Koła fortuny”. Czy po zmianach w Telewizji Polskiej fani doczekają się powrotu Roberta Janowskiego?

Robert Janowski komentuje, czy znów poprowadzi „Jaka to melodia”

Po rozstaniu z programem „Jaka to melodia?” Robert Janowski nie narzekał na brak zajęć. Prezenter w 2021 roku nawiązał współpracę z Polsatem. Najpierw wystąpił i zwyciężył w 15. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”, następnie został jurorem w produkcji. Początkowo był w zastępstwie za Michała Wiśniewskiego, a od 17. edycji jest stałym oceniającym.

W grudniu rozpoczęły się wielkie zmiany w mediach publicznych. Sporo kojarzonych z Telewizją Polską twarzy zostało odwołanych. Na początku stycznia dowiedzieliśmy się, kto zastąpił Marka Sierockiego w „Teleexpressie”. Dziennikarz serwisu Onet.pl zapytał Roberta Janowskiego, czy myśli o powrocie do „Jaka to melodia?”.

Staram się nie planować, bo czasy pandemii pokazały nam wszystkim, że jeśli chcesz rozśmieszyć pana Boga, powiedz mu o swoich marzeniach – odpowiedział Robert Janowski.

Dawny prowadzący „Jaka to melodia?” zaznaczył, że jego priorytet to przygotowania do nowego sezonu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Oprócz tego prezenter gra w sztuce „Lumbago” w Teatrze Capitol, a także jeździ po Polsce i wykonuje recitale.

Mam co robić – zapewnił.

Z pewnością nie możemy jednak niczego wykluczać. Media publiczne przechodzą rewolucję. Do programów wracają znane gwiazdy. Po latach m.in. Maciej Orłoś wrócił do TVP. Chcielibyście, żeby Robert Janowski znów poprowadził „Jaka to melodia?”.