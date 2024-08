Pierwszy odcinek teleturnieju "Jaka to melodia" emitowany został 4 września 1997 roku. Fani od razu pokochali ten format, który na przestrzeni lat przeszedł niemałe zmiany. Podczas trwania muzycznego show gospodarza programu Roberta Janowskiego zastąpił Norbert "Norbi" Dudziuk, a następnie Rafał Brzozowski. Teraz kiedy ruszyły zdjęcia do nowych odcinków "Jaka to melodia" wszystko stało się jasne. Wiadomo już, kto będzie prowadzącym program na TVP w najbliższym czasie.

Robert Janowski wraca do "Jaka to melodia"

Teleturniej "Jaka to melodia" od lat zbiera przed telewizorami wiernych fanów spragnionych muzycznych brzmień. W programie niejednokrotnie pojawiały się osoby, które po "jednej nutce" odgadywały większość piosenek. Trzeba przyznać, że największą popularnością teleturniej cieszył się za czasów kiedy to gospodarzem był Robert Janowski. Produkcja nie zlekceważyła tego faktu w nowym sezonie i poinformowała o powrocie uwielbianego prowadzącego do "Jaka to melodia".

Na Facebooku "Bądźmy razem. TVP" pojawiła się informacja dotycząca nowego sezonu "Jaka to melodia".

Robert M. Janowski powraca do prowadzenia teleturnieju 'Jaka to melodia'? Nowy sezon już od 2 września w TVP1 - napisano na oficjalnym profilu TVP.

Fani programu, kiedy tylko się dowiedzieli o tym, że do TVP powraca Robert Janowski, nie kryli zachwytu. Pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów skierowanych do prowadzącego:

Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku.

Super. Jedyny prowadzący, który pasuje do tego programu.

Po latach może znowu zacznę oglądać. No sorry, ale Rafał Brzozowski to nie był najlepszy wybór. Nie wiem, czy to będzie to samo co dawniej z Panem Robertem, ale dam szansę.