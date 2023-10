Edward Miszczak skomentował medialne doniesienia na temat dalszych losów "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Przypomnijmy, że fanów tanecznego show zelektryzowała wieść o tym, że ma ono wypaść z jesiennej ramówki i powrócić dopiero wiosną. Zobaczcie, co powiedział na ten temat dyrektor programowy Polsatu.

Reklama

"Taniec z Gwiazdami": Edward Miszczak komentuje planowane zmiany w ramówce Polsatu

Edward Miszczak, obejmując posadę w Polsacie zdążył już wywołać niemałe poruszenie - widzów zdumiała przede wszystkim seria zwolnień wśród gwiazd zatrudnionych w programach rozrywkowych stacji. Od kilku dni głośno jest zwłaszcza o Katarzynie Dowbor, którą na planie "Naszego nowego domu" zastąpi Elżbieta Romanowska. Lawinę spekulacji wywołały też przedostające się do mediów informacje, jakoby Edward Miszczak brał się za gruntowne odświeżanie "Tańca z Gwiazdami" - flagowego programu oraz jednej z "lokomotyw" telewizji Polsat.

Dyrektor w rozmowie z serwisem Plejada.pl potwierdził, że sympatycy programu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, za to warto będzie poczekać, ponieważ znany format wróci w nowej, gruntownie odświeżonej wersji:

- Ta informacja już wyciekła wczoraj. Potwierdzam, że program został przeniesiony na wiosnę 2024 r. "Taniec..." cały czas powstaje, robimy nową scenografię, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi z tym projektem - zaznaczył

Zobacz także: Danuta Martyniuk w "Tańcu Gwiazdami"? Zaproponowano jej wielką gażę za odcinek

Oznacza to, że w jesienne weekendowe wieczory, w prime time widzów Polsatu zabawiać będzie zupełnie inna rozrywka. Co to będzie - nie wiadomo. Informator serwisu Pudelek.pl donosił, że zmiany przeprowadzane w "Tańcu z Gwiazdami" będą dotyczyć niemal wszystkich aspektów, nie wyłączając oprawy wizualnej, która też ma się zmienić. Już sam fakt, że kilka miesięcy nie wystarczy, by wdrożyć wszystkie zaplanowane innowacje, oznacza, że nowości będzie sporo.

Wojciech Olkusnik/East News

Wielbicieli formatu najbardziej interesuje, kto zatańczy - na giełdzie nazwisk pojawili się m.in. Leon Myszkowski oraz Allan Krupa. Podobno Danucie Martyniuk także złożono propozycję i żona gwiazdora disco polo kuszona jest atrakcyjną stawką za odcinek. Frapująca jest też kwestia składu jury oraz duetu prowadzących.

Edward Miszczak podjął już ryzyko rezygnując m.in. z Katarzyny Skrzyneckiej za stołem jurorskim w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", co miało dalsze konsekwencje w postaci odejścia prowadzącego, Piotra Gąsowskiego, który okazał w ten sposób lojalność przyjaciółce.

Damian Klamka/East News

Co wy na to? Będziecie tęsknić za tym formatem podczas przerwy dłuższej niż zwykle?

Reklama

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Duże zmiany w programie! "Decyzja została już podjęta"

East News/VIPHOTO