Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski mimo młodego wieku są już po ślubie, a także wychowują wspólnie trzy córeczki. Małżonkowie niejednokrotnie wspominali w wywiadach, że duża rodzina jest tym, o czym marzą. Dokładnie w dniu urodzin Sylwii Przybysz, influencer pochwalił się swoim szczęściem.

Wielka radość w domu Dąbrowskich. Stało się to w dniu urodzin Sylwii

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Para wychowuje wspólnie trzy córeczki: Polę, Nelę i Jaśminkę i wiele razy wspominali w wywiadach, że marzy im się duża rodzina. Blisko rok temu para podjęła decyzję o kupnie 230-metrowej willi, którą przez kilka miesięcy remontowali i dostosowywali do potrzeb swoich pociech. Sylwia i Jan Dąbrowski ochoczo pokazywali w internecie m.in. to, jak będzie wyglądał pokój ich córeczek, a także jak wyglądają poszczególne pomieszczenia w ich domu. Zaledwie kilka dni temu Sylwia i Jan poinformowali, że oficjalnie remont dobiegł końca, a zaraz po tym influencer wysłał żonę na wakacje z siostrami! Wygląda na to, że niespodzianka, jaką zorganizował Jan, nie była przypadkowa.

Instagram/Sylwia Przybysz, Jan Dąbrowski

Jan Dąbrowski bardzo dba o swoich najbliższych, a w szczególności o żonę Sylwię. Influencer od dłuższego czasu przygotowywał dla ukochanej coś specjalnego i tuż przed jej urodzinami Jan Dąbrowski wręczył, żonie list, w którym poinformował ukochaną, że wykupił jej wakacje z siostrami w Rzymie. Wygląda na to, że był to pierwszy etap jego planu!

Instagram@jdabrowsky

Jak wynika z relacji, którą Jan Dąbrowski dodał na swoim Instagramie, nieobecność Sylwii w domu pomogła mu w przygotowaniu wyjątkowej niespodzianki, której efektami podzielił się w dniu urodzin swojej żony. Dąbrowski zorganizował w ich nowym domu imprezę niespodziankę, na którą zaprosił najbliższych! Influencer zadbał o nawet najmniejsze szczegóły i zorganizował babeczki ze zdjęciami Sylwii Przybysz.

Instagram@jdabrowsky

Taki mąż to skarb? Jak Wam się podoba niespodzianka przygotowana przez Jana Dąbrowskiego?

Sylwii składamy najlepsze życzenia urodzinowe! Gwiazda skończyła dziś 26 lat.

