Kilka miesięcy temu wokalistka i jej wybranek serca wzięli potajemny ślub cywilny, a już niebawem Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzą sobie "tak" w jednym z podkarpackich kościołów. Zanim jednak to nastąpi, Roksana Węgiel ma jeszcze jeden powód do radości. To wydarzy się już w przyszłym tygodniu!

To z nim wystąpi Roksana Węgiel

Roksana Węgiel jest młodą wokalistką, która ma za sobą rzeszę fanów! Początkowo jej kariera rozwijała się jedynie w stronę muzyczną, jednak od pewnego czasu Roxie Węgiel prężnie działa na Instagramie i reklamuje wiele ciekawych produktów. Jednak to co ciekawi fanów najbardziej to jej życie prywatne, a w tym zakresie dużo się dzieje. Już za kilka dni Roksana Węgiel i Kevin Mglej wezmą ślub kościelny. Jako pierwsi zdradziliśmy, że ma to nastąpić pod koniec sierpnia, a lista gości przedstawia się następująco: Maryla Rodowicz, Michał Danilczuk i Maffashion oraz... raper- Mata! Fani zapewne zdziwią się, że to właśnie ten wokalista będzie bawił się na weselu młodej artystki, jednak teraz wszystko stało się jasne!

Okazuje się, że Roksana Węgiel i Mata nagrali wspólny utwór, a jego premiera będzie miała miejsce 23.08 czyli na kilka dni przed planowanym weselem Roxie i Kevina!

FALOCHRONY23.08 - napisała Roxie na swoim Instagramie.

Fani oszaleli z radości. Takiego duetu nikt nie mógł przewidzieć!

Ale sztos!

Tego to ja się nie spodziewałam, będzie ogień!

O jaaa, ale połączenie. To musi być coś mocnego. Czekam! - rozpisują się fani.

Co ciekawe, Roksana Węgiel już wcześniej próbowała swoich sił w duetach i to właśnie jej piosenka ze Smolastym zachwyciła fanów! Okazało się, że Roksana Węgiel znana wcześniej z mało kontrowersyjnych numerów podczas " Nie mów, że kochasz" była naprawdę bardzo odważna i drapieżna. Fani nie mogą doczekać się, w jakiej odsłonie tym razem zobaczą swoją idolkę.

Roksana Węgiel potrafi zaskoczyć swoich fanów i niedawno po raz pierwszy nazwała Kevina swoim mężem, co jedynie potwierdziło, że plotki były prawdziwe, a para jest już małżeństwem od kilku miesięcy.

Czekacie na nowy utwór Roksany?

