Program "Projekt Lady" nie pojawi się w najbliższym czasie na antenie TVN! Okazuje się, że show z udziałem Małgorzaty Rozenek prawdopodobnie zobaczymy dopiero w wakacje. Władze stacji w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznają, że - pomimo wcześniejszych zapowiedzi - "Projekt Lady" nie znajdzie się wśród hitów wiosennej ramówki. Dlaczego na razie nie zobaczymy show Małgorzaty Rozenek? Tłumaczy to Joanna Górska, szefowa zespołu PR stacji TVN. Jej zdaniem wyniki oglądalności stacji są bardzo dobre i dlatego w tej chwili nie ma potrzeby poszerzać ramówki o nowe programy.

Jej zdaniem taka strategia zaplanowana jest od dawna.

Do tej pory nie podawaliśmy konkretnego terminu emisji formatu, co było naszą świadomą decyzją. Poza tym – i tu uchylę rąbka tajemnicy - mamy jeszcze kilka programów, które czekają na emisję. Obecna strategia TVN zakłada, że nowe programy mogą być wprowadzane do ramówki przez cały rok - dodaje.