Choć o odejściu Małgorzaty Rozenek z "Dzień Dobry TVN" wiemy już od kilku tygodni, to jednak w dalszym ciągu ten temat budzi mnóstwo emocji. Ostatnio prezenterka była prowadzącą "Top of the Top Sopot Festival 2023", podczas którego bawiła się też m.in. doświadczona i ceniona dziennikarka, Monika Olejnik. Zapytaliśmy wieloletnią gwiazdę TVN, co myśli o odejściu Małgorzaty Rozenek z "Dzień Dobry TVN".

Monika Olejnik komentuje odejście Małgorzaty Rozenek z "Dzień Dobry TVN"

Monika Olejnik zrobiła furorę swoimi stylizacjami podczas "Top of the Top Sopot Festival 2023". Dziennikarka udzieliła również kilku wywiadów - z gwiazdą udało się porozmawiać również naszej reporterce. Monikę Olejnik zapytaliśmy między innymi o zmiany, które ostatnio dzieją się w stacji TVN. Nie mogło zabraknąć zatem tematu Małgorzaty Rozenek, która kilka tygodni temu pożegnała się z "Dzień Dobry TVN".

- Pani Rozenek prowadziła poranne programy. Teraz są inne osoby, które będą prowadziły, a Małgosia pewnie będzie miała jakiś inny projekt w naszej stacji - odparła Monika Olejnik.

