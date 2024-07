"Idol" jednak wróci na antenę!? Kuba Wojewódzki pokazał tajemnicze zdjęcie z Jackiem Cyganem i dodał ciekawe hashtagi: "polowa jury, negocjujemy wielki come back". Czy to oznacza, że muzyczny program wróci na antenę? I jeśli tak, to w jakiej stacji go zobaczymy?

Wielki powrót Idola?

O powrocie Idola spekuluje się już od dawna. Program miał zastąpić "Must Be The Music" w niedzielne wieczory w Polsacie. Już wiadomo, że będzie to inny program - "Kabaret na żywo". Co więc z "Idolem"? Jeśli Kuba Wojewódzki nie robi sobie żartów, to być może "Idola" zobaczymy w TVN. Chyba, że dziennikarz planuje wielki powrót do Polsatu. Byłoby to coś wielkiego!

Przypomnijmy - "Idol" był emitowany w latach 2002-2005. W programie swoją karierę rozpoczęli m.in. Monika Brodka, Ania Dąbrowska, Tomasz Makowiecki, Ewelina Flinta czy Szymon Wydra. W show swego czasu pojawiły się Paulina Sykut oraz Sara Boruc.

Czekacie na powrót "Idola"?

