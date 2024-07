Już wiemy, jaki program zastąpi "Must Be The Music"! Polsat w niedzielę wieczorem pokaże "Kabaret na żywo". Będzie to show realizowane z udziałem publiczności i pokazywane na żywo. W każdym odcinku wystąpią inni artyści kabaretowi, inni goście. Wcześniej spekulowano, że na miejsce MBTM wejdzie się "Idol".

Jak podają wirtualnemedia.pl w pierwszym odcinku pojawi się Kabaret Skeczów Męczących, a tematem odcinka będzie „Przychodzi baba do lekarza”.

Nowy program Polsatu zamiast Must Be The Music!

W programie pojawią się m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju z Robertem Górskim, Katarzyna Pakosińska, Kabaret Ani Mru Mru, Artur Andrus, Kabaret Skeczów Męczących, Marcin Daniec, Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów, Grupa Mocarta czy Cezary Pazura.

Ponadto - co tydzień w show wystąpi gwiazda muzyczna, która zaśpiewa swój przebój, ale także spróbuje sił w skeczach. Wśród potwierdzonych gości jest już m.in. Michał Szpak, zespół Sound’n’Grace oraz Kuba Sienkiewicz. Pierwszy odcinek show zobaczymy już 4 września o 20. w Polsacie.

Będziecie oglądać?

Michał Szpak pojawi się w show Kabaret na żywo.

Katarzyna Pakosińska będzie jedną z gwiazd nowego programu Polsatu.

W show Kabaret na żywo pojawi się również Cezary Pazura.