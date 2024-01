Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odnalazła swoją drugą połówkę i już nie ukrywa, że jest w szczęśliwa w nowym związku. Wraz z rozpoczęciem 2024 roku była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu opublikowała w sieci romantyczne zdjęcie ze swoim ukochanym. Przy okazji Agnieszka zwróciła się do internautów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka jest zakochana

Agnieszka Miezianko szukała miłości w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli ją z Kamilem. Początkowo wszystko wskazywało na to, że ich związek ma szansę przetrwać jednak ostatecznie doszło do rozstania. Szybko okazało się, że to Kamil podjął decyzję o zakończeniu relacji. Agnieszka mocno przeżyła rozstanie, ale po jakiś czasie odnalazła swoje szczęście. Latem 2022 roku pochwaliła się, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna.

Obiecałam, że pokażę swojego partnera dopiero, jak się zaręczymy. Na razie myślę, że to byłby niepotrzebny rozgłos. Myślę, że nikt tego nie potrzebuje mówiła wówczas podczas relacji na żywo na Instagramie.

Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Na koncie Agnieszki na Instagramie nie znajdziecie zdjęć z nowym partnerem. Ostatnio jednak była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobiła wyjątek i pochwaliła się romantycznym kadrem. Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Agnieszka podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie z ukochanym i zwróciła się do internautów.

Życzę sobie i Wam, tyle miłości ile ja dostałam w tym roku napisała Agnieszka.

Agnieszce i jej partnerowi życzymy wszystkiego co najlepsze!

Oglądaliście siódmą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i śledzicie losy Agnieszki za pośrednictwem mediów społecznościowych?