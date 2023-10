Finał 8. edycji "Love Island" zakończył się na tle skandalu, po tym, jak Jacqueline przyłapała swojego partnera na czułościach z Karoliną. Para jednak nieczuła skruchy i przyznała, że już od dawna miała się ku sobie. Karolina i Bartek musieli zmierzyć się z ogromną krytyką, która spadła po nich po tym, jak Jacqueline opowiedziała całą prawdę. Para postanowiła się jednak tym nie przejmować i nadal kontynuuje swoją relację. Oboje pochwalili się nawet swoją pierwszą randką po programie. Wyglądają na zakochanych?

Reklama

"Love Island": Co słychać u Karoliny i Bartka po programie?

Wielki finał ósmej edycji miłosnego show Polsatu jest już za nami, ale emocje wciąż nie opadły. Fani programu śledzą swoich ulubionych uczestników na Instagramie, gdzie większość z nich chętnie pokazuje to, co się u nich dzieje. Największe kontrowersje wzbudzają Karolina i Bartek, którzy mimo że w finale byli związani z kimś innym, to od razu po nim postanowili do siebie wrócić. Karolina z "Love Island" przyznała, że chce budować relacje z Bartkiem krok po kroku. Po wyjściu z willi para cały czas mówiła, że czeka jeszcze ich pierwsza randka w realnym życiu. Teraz okazuje się, że zakochani postanowili odbyć ją w górach, zdobywając razem Śnieżkę.

Jest moja pierwsza wyczekiwana randka. Śnieżkę mamy zdobytą — powiedziała Karolina.

Witam pana serdecznie, gratuluje - zdobył pan Śnieżkę — dodała całując swojego partnera.

Instagram @karolina_gackowska_

Zobacz także: Karolina z "Love Island 8" ujawnia prawdę o udziale w show: "Nie byłam tam w większości sobą"

Podczas wspólnego wypadu w góry, para wciąż dodawała nowe filmiki na swoją relację i bez wątpienia świetnie się razem bawiła. Gdy Bartek z "Love Island" nie miał już siły kontynuować wyprawy, Karolina była przy nim, by go zmotywować.

Proszę pana, mamy jeszcze tylko dwa kilometry i będzie sauna, będą przysmaki, szarlotka i żeberka — powiedziała Karolina.

Instagram @art_rataj15

Zobacz także: Karolina z „Love Island” o Bartku. „Chcemy budować tę relację krok po kroczku”

Reklama

Na tym się jednak nie skończyło, wieczorem para postanowiła dodać na InstaStories ich wspólne wygłupy w sypialni. Nie da się ukryć, że para świetnie się razem dogaduje i wygląda na to, że nie żałuje swojej decyzji. A wy kibicujecie Karolinie i Bartkowi?

Instagram @art_rataj15