Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku podczas warsztatów tanecznych. Maciej był wówczas instruktorem tańca, a Agnieszka, znana z "Tańca z Gwiazdami" oraz roli Bożenki w serialu "Klan", była jedną z uczestniczek. Ich relacja szybko przerodziła się w romantyczny związek, który rozwijał się w świetle reflektorów. Para zaręczyła się po kilku miesiącach znajomości, co było sporym zaskoczeniem dla fanów. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a w ubiegłym roku media obiegła informacja o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli.

Maciej Pela przyznał się do powrotu

Maciej Pela po potwierdzeniu rozstania z Agnieszką Kaczorowską zrobił się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na profilu instagramowym tancerza pojawiają się co chwilę nowe posty i relacje. Pela stara się nie zaniedbywać swoich fanów, którym dostarcza nowy kontent. Tym razem na profilu byłego Kaczorowskiej pojawiło się zdjęcie z siłowni.

Dobrze jest wrócić - poinformował Maciej Pela.

Najwyraźniej przerwa od siłowni sprawiła, że 33-latek zatęsknił za treningami i postanowił powrócić do regularnych wizyt na siłowni. Na kolejnym zamieszczonym przez tancerza zdjęciu wyjawił on, że powrót po przerwie do treningów był bolesny, ale sprawił mu dużo radości. Zdradził również swoje plany na środową noc.

Powrót po krótkiej przerwie był bolesny i wspaniały. A teraz! Pora się zabrać za gotowanie na jutro - poinformował Pela.

Widać, że endorfiny po treningu zrobiły swoje, a Maciej jest pełen energii i pozytywnych myśli!

Związek i rozstanie Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uznawani byli za jedną z bardziej dobranych par w polskim show-biznesie. Ich niemalże idealne instagramowe życie było szeroko komentowane przez obserwatorów i media. Od początku związek Macieja i Agnieszki zaskoczył wszystkich, gdyż para dosyć szybko się zaręczyła. Ich ślub odbył się 7 września 2018 roku w otoczeniu rodziny i bliskich przyjaciół. Wkrótce na świat przyszła ich pierwsza córka, Emilia, w lipcu 2019 roku, a w 2021 roku powitali na świecie drugą córkę, Gabrielę. Agnieszka i Maciej podkreślali, że rodzina jest dla nich najważniejsza, a wspólne pasje, takie jak taniec, dodatkowo ich zbliżają.

W mediach społecznościowych często dzielili się momentami z codziennego życia, co sprawiało wrażenie, że ich związek jest pełen harmonii i miłości. Jednak w 2024 roku zaczęły pojawiać się spekulacje o kryzysie w ich małżeństwie. W listopadzie tego roku Agnieszka oficjalnie potwierdziła w wywiadzie, że ona i Maciej zdecydowali się na rozstanie.

Według doniesień medialnych głównymi powodami rozstania były różnice w oczekiwaniach życiowych oraz presja związana z życiem w blasku fleszy. Agnieszka podkreśliła, że decyzja o zakończeniu małżeństwa była trudna, ale podjęta z myślą o dobru ich dzieci i wzajemnym szacunku. Para zdecydowała się na wspólne wychowywanie córek, co pokazuje ich zaangażowanie w zapewnienie dzieciom stabilnego środowiska.

