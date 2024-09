Matrymonialne show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się nieustającym zainteresowaniem, dlatego stacja po raz 10. zdecydowała się znaleźć Polaków, którzy poszukują miłości. Wśród osób, które zgłosiły swoją kandydaturę, znalazł się m.in. Kamil Mandat. 37-latek z Częstochowy w trzecim odcinku stanął na ślubnym kobiercu i związał się z nieznajomą. Mężczyzna po emisji odcinka odezwał się do fanów na Instagramie i wyznał, że... intruz chciał zniszczyć jego uroczystość ślubną!

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył wyznaniem

Dopiero, co wystartowała 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Program polega na tym, że pary dobrane przez ekspertki poznają się, ze sobą w urzędzie stanu cywilnego i wstępują w związek małżeński. W 3. odcinku stacja TVN odsłoniła karty i już wiadomo, kogo dobrano w pierwszą parę - to Joanna Piłat i Kamil Mandat. W sieci po ich ślubie wybuchła niezła afera, a wszystko przez włosy pana młodego! Widzowie byli oburzeni, że nikt nie powiedział Kamilowi, że ma źle ułożone włosy! Główny zainteresowany postanowił odnieść się do tego na swoim Instagramie i przy okazji zdecydował się na drastyczny krok.

Zaczęły do mnie spływać za pomocą mediów społecznościowych informacje o intruzie, który chciał zniszczyć moją uroczystość ślubną, którą mieliśmy okazję zobaczyć we wtorek po kilku miesiącach oczekiwań - napisał Kamil na Instagramie.

37-latek oznajmił, że zdecydował się na bezwzględny ruch.

Zdecydowałem się na ten bezwzględny ruch, aby ukarać sprawcę tego incydentu - oznajmił.

Przy okazji uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeprosił wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni.

Jest mi niezmiernie przykro, że naraziłem moją żonę, gości weselnych a przede wszystkim wszystkie osoby oglądające wtorkowy odcinek 'ŚOPW', które poczuły się zgorszone, a ich poczucie estetyki legło w gruzach widząc co winowajca wyczynia z tyłu mojej głowy - napisał Kamil.

Mężczyzna podkreślił, że podjął bezwzględne środki, "mające na celu wyciągnięcie konsekwencji z tego jakże przykrego incydentu" i zaprezentował, jak obcina swoje włosy! Spodziewaliście się tego?

