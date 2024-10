Ostatnie zachowanie Agaty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliło internautów. Niespodziewanie jednak odezwał się Piotr, który... sam dość ostro wypowiedział się o małżonce. Zdradził, jak w rzeczywistości ta zachowywała się w programie! "Proponuję zamiast tłumaczyć jej dziwną reakcję kamerami, zastanawiać się, co by się samej w tej sytuacji zrobiło" - możemy przeczytać.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko o żonie

10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa w najlepsze, dostarczając widzom sporo wrażeń. W minionym odcinku mogliśmy przyjrzeć się podróżom poślubnym wszystkich par i jak się przekonaliśmy, u niektórych opadła ekscytacja. Zdecydowanymi ulubieńcami wydają się być Agnieszka i Damian, którzy nie tylko świetnie się ze sobą dogadują, ale i okazali sobie pierwsze czułe gesty!

Zupełnie odwrotnie sprawy się mają u Joanny i Kamila, u których wystąpił spory dystans. Małżonkowie zaczęli się od siebie odsuwać, co doprowadziło do nieporozumienia. Piotr i Agata z kolei wydają się tworzyć relację będącą pomieszaniem pozytywnych i negatywnych chwil. Choć raczej nie mają problemów z niezręczną ciszą, często oboje nie mogą odmówić sobie uszczypliwości, a kością niezgody okazują się być rozmowy, w których to Piotr chciałby podyskutować na poważne tematy, z kolei jego żona wręcz przeciwnie. W minionym odcinku nawet uczestnik "ŚOPW" zwierzył się Agacie nt. trudnego dzieciństwa, a jej reakcja rozzłościła widzów. Znaleźli się jednak i tacy, którzy stanęli w jej obronie.

Na oficjalnym profilu programu jedna z internautek przyznała, że całkowicie rozumie zachowanie kobiety.

Nie dziwię jej się, że nie chciała przed kamerami rozmawiać na tak trudne tematy

Niespodziewanie odezwał się sam Piotr, ujawniając prawdę o zachowaniu żony w programie! Jak stwierdził, Agata nie była zainteresowana nie tylko tematem jego dzieciństwa, ale i innymi z nim związanymi!

Czy pomyślała Pani, iż w ogóle nie chciała rozmawiać i że od początku żaden temat ze mną związany nie miał dla niej znaczenia…. Proponuję zamiast tłumaczyć jej dziwną reakcję kamerami, zastanawiać się, co by się samej w tej sytuacji zrobiło, w jaki sposób zareagowało - napisał Piotr

Kolejni internauci odpowiedzieli na wpis Piotra, okazując mu większą wyrozumiałość. Jedna z obserwatorek napisała:

Wydajesz się fajnym facetem, jestem dopiero na 6 odc., ale widać, że ci zależy, że szukasz dojrzałej relacji kobiety, z którą możesz porozmawiać o życiu. O tym, żeby mieć żonę, a nie dziecko. Mam wrażenie, że ta kobieta zachowuje się jak nastolatka, która nie potrafi o niczym poważnym porozmawiać, a nie oszukujmy się, nie tak wygląda życie

Również i tego komentarza uczestnik "ŚOPW" nie pozostawił bez echa.

No właśnie.... ale jak koń nie chce, to wozu nie pociągnie

Piotr podziękował też odbiorcom za okazane wsparcie. Jego słowa mogą jednak nieźle namieszać. Zdaje się, że ma spory żal do Agaty o jej zachowanie i wygląda na to, jakby nie pałał do niej zbytnią sympatią. Czy więc ich małżeństwo nie przetrwało? O tym widzowie przekonają się dopiero po finale programu.

