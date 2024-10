Piotr z najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" napisał wiadomość do Marty z siódmego sezonu programu TVN. Marta Podbioł prowadziła relację na żywo na Instagramie i opowiadała, co dziś u niej słychać. W pewnym momencie internauci mogli zobaczyć, co napisał do Marty Piotr. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu od razu zareagowała!

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odezwał się do Marty. Odpowiedziała!

Marta Podbioł wystąpiła w siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a eksperci połączyli ją w parę z Maciejem. Niestety, między uczestnikami nie zaiskrzyło i bardzo szybko fani programu zaczęli podejrzewać, że ich relacja nie przetrwa. Tak też się stało, a Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmiażdżył żonę w finale. Marta i Maciej nie chcieli kontynuować swojego małżeństwa i podjęli decyzje o rozwodzie.

W minioną sobotę Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prowadziła relację na żywo na Instagramie i już na samym początku ogłosiła, że wzięła rozwód z Maciejem!

Zapadł wyrok, jestem rozwódką. Mój najdłuższy związek się zakończył. Czekam na uprawomocnienie wyroku wyznała Marta.

Była uczestniczka programu TVN opowiadała, co dziś u niej słuchać, a nagle wszyscy zobaczyli, jaką wiadomość wysłał do niej Piotr z najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Co tam się nie odzywasz napisał Piotr.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od razu zareagowała i publicznie zwróciła się do Piotra.

Mauroespersso ( nazwa profilu Piotra na Instagramie przyp. red.)dołączył, czyli nasz uczestnik ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'', witam cię serdecznie. Teraz twoja kolei, mam nadzieję, że emisja która powoduje huśtawkę emocji, bo to jest na zasadzie, co pokażą, później pojawiają się komentarze, a ludzie komentujący raczej nie maja skrupułów... Także życzę siły i pozytywnej energii mówiła Marta.

Internauci zaczęli dopytywać o znajomość Marty z innymi uczestnikami programu TVN. Była uczestniczka "ŚOPW" przyznała, że utrzymuje kontakt z niektórymi osobami.

Uczestnicy tego programu trzymają się trochę razem i odzywają się do siebie na Instagramie bo wiedzą jakie to jest przeżycie. Staramy się wspierać siebie nawzajem

Fani próbowali również się dowiedzieć, czy Marta wie, jak potoczyły się losy par z najnowszej, dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Jesteśmy związani umową która zabrania o tym mówić, więc ja nie znam szczegółów. Pomidor żartowała Marta.

Spodziewaliście się, że Marta z siódmej edycji i Piotr z dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" utrzymują ze sobą kontakt?

Przypominamy, że Piotr jest jednym z uczestników najnowszej edycji, a w programie wziął ślub z Agatą.

