14 lutego papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli w związku z problemami z oddychaniem. Lekarze zdiagnozowali u Ojca Świętego obustronne zapalenie płuc. Jego stan określono jako krytyczny. Wystąpiły też kryzysy oddechowe, podczas których konieczne było podawanie tlenu Argentyńczykowi. Papież jeszcze nigdy tak długo nie przebywał w szpitalu podczas swojego pontyfikatu. W mediach pojawiły się spekulacje na temat abdykacji Ojca Świętego. Według niektórych głosów przywódca Kościoła może nie być zdolny do kontynuowania swojej misji. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej codziennie przekazuje wieści o zdrowiu papieża Franciszka. W piątek, 28 lutego rano ujawniono, że stan duchownego nie jest już krytyczny.

Reklama

Papież Franciszek nie jest już w stanie krytycznym. Komunikat Watykanu

Papież Franciszek został hospitalizowany w Poliklinice Gemelli w Rzymie w związku z obustronnym zapaleniem płuc, a także innymi problemami zdrowotnymi, m.in. lekką niewydolnością nerek i anemią. Jego stan zdrowia początkowo był określany jako krytyczny, jednak według najnowszych informacji przekazanych przez Watykan, obecnie znajduje się w stanie złożonym, co oznacza znaczną poprawę. W oficjalnym komunikacie Stolicy Apostolskiej przekazano, że papież miał spokojną noc, a obecnie odpoczywa.

Lekarze stosują wobec papieża tlenoterapię wysokoprzepływową zamiennie z maseczką tlenową. Dodatkowo prowadzone są intensywne sesje fizjoterapii oddechowej, które mają wspomóc proces leczenia i przyspieszyć regenerację organizmu.

Papież Franciszek nie wróci do obowiązków?

Jak donosi dziennik „Il Messaggero”, Watykan rozpoczął przygotowania na znacznie dłuższą nieobecność papieża Franciszka. Dziennikarze sugerują, że po opuszczeniu szpitala Ojciec Święty jeszcze przez długi czas będzie musiał kontynuować leczenie w domu i nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków. Jego poważne problemy zdrowotne sprawiły, że w mediach coraz częściej mówi się o abdykacji głowy Stolicy Apostolskiej. Fala domysłów nasiliła się po tym, jak papież pilnie zwołał kardynałów. Warto przypomnieć, że w podobnych okolicznościach o swojej rezygnacji poinformował Benedykt XVI.

Na co choruje papież Franciszek?

Mający 88 lat papież Franciszek przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Początkowo zdiagnozowano u niego zapalenie oskrzeli, które następnie przekształciło się w obustronne zapalenie płuc. Stan zdrowia papieża określany jest jako złożony, ale stabilny. Obecnie stosowana jest tlenoterapia wysokoprzepływowa oraz fizjoterapia oddechowa. Według komunikatów Watykanu, Franciszek spędza spokojne noce i odpoczywa.

W przeszłości papież zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi. W młodości przeszedł operację usunięcia części jednego płuca z powodu zapalenia opłucnej, co czyni go bardziej podatnym na infekcje układu oddechowego. W 2021 roku przeszedł operację usunięcia 33 cm jelita grubego z powodu zapalenia uchyłków, a w 2023 roku operację przepukliny brzusznej. Ponadto, od kilku lat cierpi na przewlekłe bóle kolan i pleców, co często zmusza go do korzystania z wózka inwalidzkiego lub laski.

Reklama

Zobacz także: Kto może zastąpić papieża Franciszka? Padło nazwisko Polaka