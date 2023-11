Nicola z "Rolnik szuka żony" zdobyła ogromną sympatię widzów 10. edycji programu. Jak wiadomo, widzowie uważnie śledzą losy bohaterów nie tylko w momencie emisji, ale także chętnie czytają artykuły na ich temat i śledzą grupy w mediach społecznościowych, na których mogą dowiedzieć się nowych informacji o uczestnikach. Niekiedy jednak te wiadomości nie są zgodne z prawdą, przez co rodzą się niepotrzebne plotki. I właśnie w związku z plotkami na temat Nicoli z "Rolnik szuka żony 10", produkcja programu postanowiła zareagować.

Produkcja "Rolnik szuka żony" postanowiła wydać komunikat na temat plotek o... rzekomej ciąży Nicoli. W internecie pojawiły się bowiem wpisy, w których niektórzy sugerowali, że Nicola może być w ciąży. Wszystko przez zdjęcie, gdzie Nicola pozuje z siostrą, która właśnie ukończyła studia wyższe. Produkcja "Rolnik szuka żony" jednak wyraźnie podkreśliła, że "lista prawdziwych informacji" kończy się na wiadomości o ukończeniu studiów wyższych przez siostrę Nicoli, tym samym jasno dając do zrozumienia, że plotki o ciąży kandydatki Darka są nieprawdziwe.

Zobacz także: Justyna z "Rolnik szuka żony" nie do poznania! Tak teraz wygląda ukochana Tomasza

W dalszej części komunikatu produkcja zaapelowała, aby nie wierzyć we wszystko, co można przeczytać w sieci.

Pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co wyczytacie w sieci czy znajdziecie w internetowych grupach podawane przez anonimowych informatorów o - delikatnie mówiąc - luźnym stosunku do prawdy. I pamiętajcie! Plotki może nie pozostawiają bąbli, ale to nie znaczy, że nie ranią.

- czytamy w dalszej części oświadczenia