Tłum gwiazd świętował prezentację wiosennej ramówki Polsatu. Antoni Królikowski na wydarzenie przyprowadził swoją partnerkę Izabelę Banaś. Para niedawno została rodzicami i dawno nie pojawiła się razem podczas medialnego wyjścia. Paparazzi przyłapali także między innymi Magdalenę Stużyńską z "Przyjaciółek" a także Julię Żugaj. Oto zdjęcia.

Gwiazdy za kulisami wiosennej ramówki Polsatu 2025

Za nami prezentacja wiosennej ramówki telewizji Polsat. Na wydarzeniu pojawił się tłum gwiazd. Między innymi dziś poznaliśmy pierwsze szczegóły powracającego na antenę "Must be the music" czy nowej odsłony "Ninja Warrior Polska" czyli "Ninja vs. Ninja". Poruszono również temat prowadzącej Karoliny Gilon: "Nie mogła być tutaj z nami, bo szykuje się roli przyszłej mamy". Zaprezentowano również nowości, które czekają nas w "Halo tu Polsat" czy serialach takich jak "Przyjaciółki", "Uroczysko" czy "Teściowie".

Podczas wiosennej ramówki Polsatu ogłoszono również wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Zdecydowanie na części oficjalnej nie brakowało emocji, a co działo się, kiedy kamery nie były włączone? Na miejscu wiosennej ramówki Polsatu obecni byli również paparazzi, którzy uchwycili swoimi obiektywami kulisy tego wydarzenia. Zobaczcie, co działo się za kulisami.

