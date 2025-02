Papież Franciszek trafił do rzymskiej Polikliniki Gemelli, gdzie lekarze zdiagnozowali u niego polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych. To poważne schorzenie wymagało natychmiastowej interwencji medycznej. Personel szpitala podjął decyzję o modyfikacji terapii, aby jak najlepiej dostosować leczenie do aktualnego stanu zdrowia Ojca Świętego. Jest to kolejna hospitalizacja papieża w ostatnich latach, co budzi duży niepokój wśród wiernych na całym świecie.

Reklama

Papież Franciszek przebywa w szpitalu. Oficjalny komunikat Watykanu o stanie zdrowia Ojca Świętego

Watykan wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano, że stan zdrowia papieża jest złożony i wymaga dalszej obserwacji. Z powodu pogarszających się objawów konieczna była modyfikacja terapii oraz podjęcie bardziej intensywnych działań leczniczych.

Mimo trudnej sytuacji Watykan zapewnia, że Ojciec Święty znajduje się pod ścisłą opieką lekarzy, a jego stan jest monitorowany na bieżąco. Wierni na całym świecie z niepokojem czekają na kolejne komunikaty dotyczące zdrowia Franciszka.

Odwołane wydarzenia i audiencje papieskie

Ze względu na poważny stan zdrowia papieża Franciszka Watykan podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych wydarzeń oraz audiencji. Papież miał uczestniczyć w szeregu spotkań i uroczystości, jednak w obliczu jego hospitalizacji harmonogram został wstrzymany.

To nie pierwszy raz, gdy papież musi rezygnować z obowiązków ze względów zdrowotnych. W przeszłości już kilkukrotnie odwoływał spotkania ze względu na złe samopoczucie oraz inne problemy zdrowotne. Rzecznik Watykanu, Matteo Bruni, przekazał w poniedziałek, że papież nie opuści jeszcze szpitala, ponieważ lekarze zdecydowali o kontynuacji leczenia.

Papież dobrze odpoczął, spędził spokojną noc, zjadł śniadanie i zajął się lekturą gazet - przekazał rzecznik.

Wyniki badań przeprowadzonych w minionych dniach i w dniu dzisiejszym wskazały na polimikrobiologiczną infekcję dróg oddechowych, co zdeterminowało dalszą modyfikację terapii - napisano w oświadczeniu.

Reakcje wiernych na wieści o zdrowiu papieża Franciszka

Informacja o hospitalizacji Ojca Świętego poruszyła wiernych na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy z wyrazami wsparcia oraz modlitwami o szybki powrót papieża do zdrowia.

Na Placu Świętego Piotra w Rzymie gromadzą się wierni, którzy wspólnie modlą się o zdrowie Franciszka. Katolicy i duchowni z różnych krajów wyrażają swoje zaniepokojenie i nadzieję na szybkie ustabilizowanie sytuacji zdrowotnej Ojca Świętego.

Historia wcześniejszych problemów zdrowotnych papieża Franciszka

Papież Franciszek od lat zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi. W przeszłości przeszedł operację jelit, zmagał się również z bólami kolan i trudnościami w poruszaniu się.

Obecna infekcja dróg oddechowych to kolejny epizod w jego długiej historii problemów zdrowotnych. W wieku 87 lat organizm papieża jest coraz bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje i choroby.

Eksperci zwracają uwagę, że częste hospitalizacje Ojca Świętego mogą wskazywać na pogarszający się stan zdrowia, co może wpłynąć na jego dalszą działalność jako głowy Kościoła katolickiego.

EastNEws/ Dominik Gajda/REPORTER

Reklama

Zobacz także: Papież Franciszek ujawnia pudełko z dokumentami na temat "ciemnych interesów Kościoła".