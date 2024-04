W Wielkanoc poznaliśmy dziewięcioro kandydatów do nowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Do hitowego show telewizyjnej Jedynki trafi jednak tylko piątka, która otrzyma najwięcej listów. I właśnie w tej sprawie nagle pojawił się komunikat od produkcji programu. Informacja została opublikowana na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych produkcji.

Reklama

Komunikat produkcji "Rolnik szuka żony". Chodzi o nową edycję show

Już jesienią 2024 zobaczymy 11. edycję "Rolnik szuka żony". Przed kilkoma tygodniami poznaliśmy kandydatów do nowej edycji show i wiele emocji wzbudzili między innymi 23-letnia Wiktoria i 32-letni Rafał. Fani są przekonani, że ta dwójka na pewno znajdzie się w nowej odsłonie programu, ale jak wiadomo, wszystko jednak zależy od tego, ile listów otrzymają kandydaci. To właśnie teraz jest czas, aby napisać swój list do wymarzonego kandydata. W tej sprawie właśnie teraz pojawił się komunikat produkcji "Rolnik szuka żony". Jak się okazało, termin wysyłania listów kończy się już niedługo!

Marta Manowska fot. Kurnikowski/AKPA

Produkcja programu właśnie poinformowała, że termin wysyłania listów do kandydatów 11. edycji "Rolnik szuka żony" kończy się 6 maja. Warto zatem nie zwlekać z tą decyzją!

Na Wasze listy nasze Rolniczki i Rolnicy czekają do 6 maja. Daj szansę miłości! Napisz list! - czytamy w komunikacie produkcji

Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" narodziło się już wiele par, które do dziś wiodą szczęśliwe życie. Idealnym przykładem są Ania i Grzegorz Bardowscy, którzy przed kilkoma dniami świętowali już 8. rocznicę ślubu, czy Ania i Jakub z 10. edycji "Rolnika", którzy lada moment powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Jeśli zatem jeszcze wahacie się, czy napisać list, to przypomnijcie sobie historie tych wszystkich szczęśliwych par i dajcie też sobie szansę na znalezienie upragnionej miłości!

Zobacz także

Będziecie oglądać 11. edycję "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Ania z "Rolnika" zaskoczyła wieściami nt. ślubu z Kubą. Ale wiadomość!