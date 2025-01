Michał Kassin, uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych choreografów w historii programu „Taniec z Gwiazdami”, ogłosił, że odchodzi z show. Informacja ta została opublikowana w oficjalnym oświadczeniu tancerza, które odbiło się szerokim echem w mediach. Kassin w minionych edycjach współpracował z wieloma celebrytami, ale to jego duet z Roksaną Węgiel, zakończony spektakularnym finałem show, szczególnie zapadł w pamięć widzom.

Michał Kassin nie wystąpi w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Znamy szczegóły

16. edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już niebawem, a produkcja powoli odkrywa karty. Znane są już niektóre nazwiska gwiazd i tancerzy, których fani będą mogli podziwiać od marca na antenie Polsatu. Teraz do mediów dotarła informacja, że kolejny tancerz nie pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami". Mowa o Michale Kassinie, który opublikował obszerne oświadczenie na Instagramie.

Odejście Michała Kassina z „Tańca z Gwiazdami” to znacząca zmiana w dynamicznej strukturze show. Kassin wnosił do programu nie tylko ogromne doświadczenie, ale także charyzmę i kreatywność, które były wysoko cenione zarówno przez uczestników, jak i widzów. Jego umiejętność tworzenia emocjonujących choreografii, które przyciągały miliony przed ekrany, z pewnością będzie trudna do zastąpienia.

Telewizja Polsat jeszcze nie ogłosiła, kto zastąpi Kassina w nadchodzącej edycji. Niewykluczone, że produkcja zdecyduje się wprowadzić nowe twarze do zespołu choreograficznego, co może nadać programowi świeżości, ale jednocześnie rodzi pytania, czy poziom artystyczny pozostanie równie wysoki.

Od razu uspokajam, że nie mam kontuzji i nie rezygnuje z tańca, jednak nie zobaczcie mnie w najbliższej edycji TzG. Tym razem szansę na udział w programie dostali po prostu inni tancerze…Nie tracę jednak nadziei, że będziecie mogli ponownie ujrzeć mnie na parkiecie TzG jesienią, trzymajcie kciuki - napisał Michał Kassin.

Ze słów Kassina wynika, że decyzję o odejściu z programu podjęła produkcja "Tańca z Gwiazdami" i tym razem zaprosiła innych tancerzy do wiosennej edycji show. Fani podkreślają, że Kassin był jednym z filarów programu, który przyciągał widzów swoją energią, profesjonalizmem i niepowtarzalnym podejściem do pracy z gwiazdami. Wielu z nich życzy mu powodzenia w nowych przedsięwzięciach, podkreślając, że jego wkład w rozwój programu pozostanie niezapomniany.

Wielka strata dla produkcji!

Nie będzie Cię? Ale jak to… jesteś moim ulubionym tancerzem w programie … Musisz wrócić do nas na jesień! - rozpisują się fani.

16. edycja "Tańca z Gwiazdami"- kto jeszcze pożegnał się z show?

Prócz Michała Kassina w nadchodzącej edycji widzowie nie zobaczą Hani Żudziewicz, Michała Danilczuka, Julii Suryś czy Klaudii Rąby! Każdy z tych tancerzy dyktowało swoją decyzję innymi zajętościami. Michał Danilczuk został jurorem w programie "You Can Dance" w konkurencyjnej stacji, co oczywiście wyklucza go z udziały w "Tańcu z Gwiazdami". Co więcej, do mediów już trafiła informacja, że w roli choreografa nie zobaczymy Tomasza Barańskiego, a na jego miejsce powróci Maciej Zakliczyński, który z tanecznym show był związany kilkanaście lat!

Dotychczas produkcja nie zdradziła wszystkich nazwisk gwiazd i tancerzy, a fani wciąż wyczekują na pełen skład uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomym jednak jest, że do programu powracają Lenka Kliment oraz Agnieszka Kaczorowska, co spotkało się z dużym odzewem ze strony fanów.

Będziecie oglądać nadchodzącą edycję "Tańca z Gwiazdami"?

