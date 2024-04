Tegoroczny sezon "Tańca z Gwiazdami" obfituje w utalentowane gwiazdy. Widzowie nie mogą doczekać się kolejnej odsłony tanecznego show, a teraz produkcja swoim najnowszym wpisem w mediach społecznościowych podsyciła atmosferę jeszcze mocniej. Chodzi o zbliżający się wielkimi krokami odcinek ćwierćfinałowy.

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła pilnym komunikatem

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" już niedługo będzie miała swój finał. Pierwszy raz w historii programu aż trzy pary powalczą o Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną. Póki co, uczestnicy walczą o wejście do półfinału, a wśród nich: Dagmara Kaźmierska, Roksana Węgiel, Maffashion, Anita Sokołowska oraz Maciej Musiał. Atmosfera robi się naprawdę gorąca, a to za sprawą pilnego komunikatu produkcji "Tańca z Gwiazdami". Jedno jest pewne- będzie się działo!

VIPHOTO/East News

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła informację, że w najbliższym odcinku pary zatańczą w trio. Każda gwiazda ma przywilej, aby zaprosić na parkiet bliską jej osobę:

Jak mawia klasyk - bo do tanga trzeba trojga! Widzimy się z naszymi parami i ich bliskimi w niedzielę o 20:00! - czytamy na Instagramie 'Tańca z Gwiazdami'.

Fani programu nie mogą doczekać się zbliżającego ćwierćfinału. Wiadomym jest, że Roksana Węgiel zaprosiła do tej wspaniałej przygody swojego męża(?) Kevina Mgleja, który już rozpoczął intensywne treningi taneczne i pochwalił się tym na Instagramie. Fani zapewne liczą na ognistą rumbę w ich wykonaniu, ale większość internautów nie może doczekać się jednak innego występu w "Tańcu z Gwiazdami". Mianowicie- tańca Dagmary Kaźmierskiej, która pojawi się na parkiecie ze swoim ukochanym synem- Conanem.

W ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zatańczą po dwa tańce. Pierwszy taniec zatańczą w swoich parach, drugi zaś w trio- gwiazda, tancerz oraz bliska osoba. Każdy z występów będzie podlegał ocenie jury. Walka będzie zapewne bardzo zacięta, ponieważ tylko cztery pary pojawią się w przedostatnim odcinku tanecznego formatu.

Wojciech Olkusnik/East New

Jak myślicie? Które trio poradzi sobie najlepiej? Czy Dagmara Kaźmierska ponownie zostanie tak nisko oceniona przez jury? A może jej syn- Conan przyniesie jej szczęście i Królowa życia nie będzie musiała martwić się o swoją przyszłość w programie "Taniec z Gwiazdami"... Tego dowiemy się już za kilka dni.

