Właśnie wystartowały castingi do "Must be the music", a nowe odcinki widzowie zobaczą na antenie Polsatu już za kilka miesięcy. Teraz stacja odsłoniła kolejne karty i stało się jasne, kto poprowadzi kultowy już program. Trzeba przyznać, że skład jest naprawdę konkurencyjny! Poznajcie wszystkie nazwiska.

Reklama

Znamy nazwiska prowadzących "Must be the music"

Od pewnego czasu wiadomo już, że po niemal dziesięcioletniej przerwie flagowe show Polsatu, "Must be the music. Tylko muzyka" powróci na antenę stacji. Castingi właśnie się rozpoczęły, a teraz stało się jasne, kto dołączy do elitarnego grona prowadzących.

Jak się okazuje, będzie to Maciej Rock, który już wcześniej prowadził show u boku Pauliny Sykut-Jeżyny - jednak nie tylko jego zobaczymy na ekranie. Prezentera wspierać będą również Patricia Kazadi oraz ... Adam Zdrójkowski!

Czas zacząć nową przygodę! Castingi do ''Must Be the Music'' wystartowały! Do zobaczenia w kolejnych miastach! - czytamy.

Komentarze widzów, które pojawiły się pod wpisem produkcji "Must be the music" były niemalże jednoznaczne. Fani są zachwyceni nowymi prowadzącymi i już nie mogą doczekać się, aż zobaczą ich na ekranie:

Kazadi sztos

Mega!

Prowadzący pierwsza liga

Rewelacyjny skład

Pojawiły się również pojedyncze głosy, które nawiązywały do nieobecności poprzedniej prowadzącej, Pauliny Sykut-Jeżyny w 12. odsłonie "Must be the music":

Zobacz także

A dlaczego nie Paulina Sykut? Ona była w tym najlepsza

AKPA

Niedługo przed ogłoszeniem pełnego składu prowadzących show Polsatu, fani dowiedzieli się też, kto zasiądzie w jury odmienionego "Must be the music" - największym zaskoczeniem była Natalia Szroeder, ale jesteśmy pewni, że również Dawid Kwiatkowski i Sebastian Karpiel-Bułecka zachwycą telewidzów!

Czekacie już na start programu?

Reklama

Zobacz także: To wydarzyło się podczas "The Voice of Poland". Michał Szpak spojrzał na Kubę Badacha i nie wytrzymał