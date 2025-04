16. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wkracza w decydującą fazę. Już 13 kwietnia uczestnicy zmierzą się w aż dwóch układach tanecznych. Kto z szóstki półfinalistów zbliży się do upragnionego finału?

Co zmieni się w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Produkcja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" ogłosiła zmiany, które wejdą w życie już w najbliższym odcinku. 13 kwietnia uczestnicy nie zatańczą jednego układu tanecznego, jak dotychczas, lecz dwa. To nowość w tej edycji, która znacząco podniesie poziom trudności rywalizacji i sprawdzi wytrzymałość par w decydującym momencie sezonu.

Podwójna taneczna dawka już w najbliższą niedzielę Która z par poradzi sobie najlepiej z takim wyzwaniem? - pisze produkcja Tańca z Gwiazdami.

O finał 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" walczy sześć par. Na parkiecie zobaczymy:

Blankę i Mieszka Masłowskiego,

Marię Jeleniewską i Jacka Jeschke,

Tomasza Wolnego i Darię Sytę,

Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską,

Michała Barczaka i Magdę Tarnowską,

Adriannę Borek i Alberta Kosińskiego.

W jakich stylach zaprezentują się uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"?

Dwa tańce wiążą się z dodatkowymi godzinami prób. Pary "Tańca z Gwiazdami" przygotowują swoje występy do późnych godzin wieczornych, a nawet nocnych! Wiadomym jest, że Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska pokażą się w foxtrocie. Jaki drugi taniec zaprezentują? I co zatańczą pozostałe pary?

Para numer 1 - Blanka i Mieszko Masłowski zatańczy tango i quickstepa.

Para numer 5 - Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zatańczy cza-czę i foxtrota.

Para numer 6 - Tomasz Wolny i Daria Syta zatańczy quickstepa i rumbę.

Para numer 8 - Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zatańczy cza-czę i foxtrota.

Para numer 10 - Michał Barczak i Magda Tarnowska zatańczy charlestona i walca wiedeńskiego.

Para numer 12 - Adrianna Borek i Albert Kosiński zatańczy walca angielskiego i Broadway jazz

Zapowiada się wieczór pełen emocji!

