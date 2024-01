Fani programu "Rolnik szuka żony" z niecierpliwością czekają na kolejną odsłonę hitowego show. Na ten moment będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać, bo jak wiadomo, nowe edycje "Rolnika" zawsze pojawiają się jesienią. Tymczasem na profilach w mediach społecznościowych programu pojawił się ważny komunikat, który ma związek właśnie z nadchodzącą odsłoną programu. Trzeba się spieszyć!

Komunikat produkcji "Rolnik szuka żony"

Popularność programu "Rolnik szuka żony" nie przemija, a wręcz przeciwnie. Hitowe show TVP1 stale przyciąga przed ekrany telewizorów masę widzów, więc nic dziwnego, że produkcja "Rolnika" zdecydowała się kontynuować program. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z tradycją już w Wielkanoc poznamy kilkoro kandydatów do uczestnictwa w programie, ale zanim to nastąpi, najpierw producenci muszą ich wybrać! I właśnie w tej sprawie nagle pojawił się komunikat.

Na Facebooku i Instagramie programu "Rolnik szuka żony" producenci zamieścili wpisy, w których zachęcili rolników i rolniczki do wysyłania zgłoszeń do nowej edycji programu. Czasu pozostało już niewiele, więc nie ma na co czekać! Zgłoszenia do nowej odsłony "Rolnika" przyjmowane są do 28 lutego.

Rolnicy, Rolniczki! Przypominamy, że nadal czekamy na Wasze zgłoszenia do Programu. Prowadzisz klasyczne gospodarstwo, masz szklarnię, nietypową hodowlę, a do szczęścia brakuje Ci tylko kogoś, z kim mógłbyś dzielić każdy swój dzień? My wiemy, jak Ci pomóc. Dowodem na to, są wszystkie pary, które powstały dzięki nam. Wystarczy, że wypełnisz formularz. My zajmiemy się resztą! - czytamy w komunikacie

Jeżeli chcecie wysłać swoje zgłoszenie do nowej edycji "Rolnik szuka żony", link do formularza znajdziecie TUTAJ. Przypomnijmy, że dzięki programowi postało naprawdę wiele pięknych par, które do dziś wiodą ze sobą szczęśliwe życie. Mowa tu na przykład o Adriannie i Michale (9. edycja), Joannie i Kamilu (8. edycja), Annie i Grzegorzu (2. edycja) czy Małgorzacie i Pawle (4. edycja). Może niedługo do tego grona dołączysz również ty i twoja druga połówka, którą poznasz w programie?