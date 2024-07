Maria Sadowska i Andrzej Piaseczny w najbliższym odcinku "The Voice of Poland" zaśpiewają w duecie wielki hit Philla Collinsa - Against All Odds (Take A Look At Me Now). Który z jurorów show TVP wypadł lepiej?

Maria Sadowska i Andrzej Piaseczny w duecie

W najbliższym odcinku The Voice of Poland uczestnicy zmierzą się w nokautach. Na scenie zobaczymy również trenerów - Marię i Andrzeja, którzy wypadli świetnie w duecie. Wystarczy tylko spojrzeć na zachwyconą Edytę Górniak.

Po ten utwór sięgnęli jakiś czas temu Agnieszka Chylińska oraz Igor Herbut. Który duet podoba się Wam bardziej?

Już w sobotę... Maria Sadowska i Andrzej Piaseczny/oficjalny profil razem na scenie! Będzie co oglądać, będzie czego słuchać!

Już w sobotę kolejny odcinek The Voice of Poland. Kogo zobaczymy w nokautach?

