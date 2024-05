Agnieszka wystąpiła w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka niestety nie znalazła wymarzonego partnera w show stacji TVP1, ale zyskała sporą popularność i sympatię fanów.

Dziś zaś jej losy możemy śledzić za pośrednictwem Instagrama. Agnieszka jednak niezbyt często wstawia nowe posty, dlatego kiedy w końcu po wielu tygodniach przerwy na jej profilu pojawiło się nowe zdjęcie, fani natychmiast ruszyli do komentowania. Agnieszka z "Rolnika" na nowej fotce wygląda jak prawdziwa gwiazda!

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowym zdjęciem

Agnieszka w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako bardzo sympatyczna i charyzmatyczna kobieta, która wie, czego chce od życia i stale dąży do realizacji swoich celów. Co prawda w miłosnym show stacji TVP1 nie udało jej się znaleźć wybranka życia, ale mimo to rolniczka nie żałuje udziału w programie i wygląda na naprawdę szczęśliwą. Agnieszka jednak niezbyt często dzieli się z fanami tym, co u niej słychać, ale teraz w końcu po dłuższej przerwie rolniczka odezwała się do swoich obserwatorów.

Screen/Rolnik szuka żony

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" pokazała fotkę z wakacji, na której pozuje w obcisłej sukience w panterkowy wzór. Figury rolniczki można naprawdę pozazdrościć! Agnieszka wygląda na nowym zdjęciu na naprawdę szczęśliwą i wszystko wskazuje na to, że w jej życiu wszystko nadal układa się wspaniale.

Instagram/agakwiat83

Pod nowym zdjęciem Agnieszki z "Rolnik szuka żony" szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Posypała się prawdziwa lawina komplementów!

Super wyglądasz

Moja Gwiazdo

Cudna

Pani Agnieszko pięknie - zachwycają się fani

A Wy, śledzicie losy Agnieszki po zakończeniu jej udziału w programie "Rolnik szuka żony"?

