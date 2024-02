Nicola z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i zaskoczyła internautów. Okazuje się, że była partnerka Darka z ostatniej edycji randkowego hitu TVP wybrała się na ważne dla niej spotkanie. Nie uwierzycie, kto z programu jej towarzyszył! Pod ich wspólnym zdjęciem pojawiło się sporo komentarzy.

Chociaż w programie "Rolnik szuka żony" nie znalazła prawdziwej miłości, to udział w hicie Telewizyjnej Jedynki przyniósł Nicoli sporą popularność i sympatię widzów. Dziś fani programu mogą śledzić losy byłej partnerki Darka za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie pokazuje nowe zdjęcie i zdradza, co u niej słychać. Ostatnio Nicola z "Rolnik szuka żony" zaszalała i zdecydowała się na totalną metamorfozę. Teraz z kolei była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach pokazała kadr z wyjątkowego spotkania.

Okazuje się, że Nicola z "Rolnik szuka żony" spotkała się z innymi uczestnikami programu. Na zdjęciu opublikowanym na Instagramie możemy zobaczyć m.in. Natalię i Janka z dziesiątej edycji, Dawid z siódmego sezonu oraz Teresa i Adam z ósmej edycji.

Tylko Tobie… ta piosenka połączyła nas wszystkich. Cieszę się ,że mogłam ich wszystkich poznać dzięki udziałowi w programie! Piękne przyjaźnie, świetni ludzie i relacje to jest to za co jestem dziś wdzięczna

napisała szczęśliwa Nicola.