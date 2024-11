10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami, ale wcale nie oznacza to, że uczestnicy zniknęli wraz z nią. Widzowie są ciekawi tego, co u nich słychać po programie, dlatego chętnie odwiedzają ich w mediach społecznościowych. Agnieszka, która była związana z Damianem, jest jedną z aktywniejszych bohaterek show, co niezwykle cieszy jej sympatyków. Stara się nadrobić wszelkie informacje dotyczące jej małżeństwa, a teraz podzieliła się radosną nowiną!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoim szczęściem

Ostatnia edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" okazała się naprawdę emocjonująca, głównie za sprawą Agaty i Piotra, między którymi co i rusz dochodziło do awantur. Ostatnio nawet pojawiły się spekulacje, czy mężczyzna nie był w związku w trakcie trwania programu. Joanna i Kamil natomiast nie potrafili nawiązać bliższej relacji i w finale oboje zdecydowali o rozwodzie. Choć deklarowali, że nie chcą całkowicie kończyć znajomości, ich drogi ostatecznie się rozeszły.

Agnieszka i Damian z kolei, zdaniem widzów, mieli największe szanse na happy end. W finale ogłosili, że chcą pozostać w małżeństwie i nawet pojawiły się deklaracje o wspólnym zamieszkaniu. Tuż po emisji ostatniego odcinka na jaw wyszło, że i ich małżeństwo się rozpadło. Dowiedzieliśmy się m.in., że para nie dogadała się w temacie mieszkania. W wywiadzie dla TVN-u Agnieszka wyznała również:

Zostawiłam mu list, klucze zostawiłam u jego przyjaciela, dlatego że po tym, co usłyszałam, nie chcę mieć z nim nic zupełnie do czynienia, po prostu

Ich drogi się rozeszły, ale w zamian Agnieszka zyskała szerokie grono sympatyków, którzy zaczęli śledzić jej dalsze losy za pośrednictwem Instagrama. Ku ich zadowoleniu, ta coraz śmielej dzieli się nimi na forum, a tym razem przybyła do internautów z zaskakującą nowiną. Okazało się, że chociaż "Ślub od pierwszego wejrzenia" dopiero co doczekał się finału, uczestniczka już zgromadziła na swoim profilu pokaźną liczbę obserwujących, bo aż 70 tysięcy!

Jestem zaskoczona, ile was tu jest. Odgruzowałam się już z wiadomościami. Podsumowując: Dziękuję za wszystkie wasze wiadomości

Przy okazji Agnieszka zapowiedziała, że zamierza podzielić się historią swojej metamorfozy po programie.

Na pewno nagram, jak doszło do zmiany wyglądu (tu były dosłownie tysiące wiadomości w tym temacie)

Rzeczywiście, przemiana Agnieszki budzi ogromny podziw i zaciekawienie. Jeszcze w trakcie emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć, że kobieta sporo schudła i na pierwszy rzut oka jest wręcz nie do poznania.

Cieszymy się, że Agnieszka zdobyła sympatię widzów i nie możemy doczekać się, aż na Instagramie opowie więcej o swoim życiu po eksperymencie.

