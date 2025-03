Grażyna Szapołowska od lat była zapraszana do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", jednak dopiero teraz zdecydowała się na udział w show. Jej decyzja o uczestnictwie w tanecznym programie spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów i publiczności, a jej debiut na parkiecie był jednym z najbardziej oczekiwanych momentów pierwszego odcinka. Wówczas wraz ze swoim tanecznym partnerem, Janem Klimentem, zaprezentowała walca angielskiego do utworu "You Light Up My Life" autorstwa Debby Boone. Ich występ spotkał się z owacjami na stojąco ze strony publiczności, a jurorzy nie szczędzili pochwał.​

W niedzielę, 9 marca 2025 roku widzowie zobaczyli kolejny występ 71-letniej aktorki w "Tańcu z gwiazdami". Jak poradziła sobie tym razem?

Tak zatańczyła Grażyna Szapołowska w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"

Podczas swojego debiutu zatańczyli walca angielskiego, a teraz? Jak się okazało, Grażyna Szapołowska i Jan Kliment w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami" zmierzyli się z paso doble. 71-letnia aktorka ponownie zrobiła na jurorach wrażenie swoją ogromną klasą, ale tym razem nie zabrakło kilku uwag. Z kolei Rafał Maserak po tańcu Grażyny Szapołowskiej i Jana Klimenta zwrócił uwagę na jedną rzecz.

Jeszcze tego nie mówiliśmy w tym programie i warto to powiedzieć. Dobrze wiemy, że paso doble to jest taniec mężczyzny, ale żeby mężczyzna dobrze to zatańczył, to partnerka nie może w tym tańcu przeszkadzać i wtedy partner może wykreować swoją partnerkę na senioritę. I dzisiaj Jan mógł wykreować panią Grażynę, bo mu nie przeszkadzała - przyznał Rafał Maserak

Ostatecznie Grażyna Szapołowska i Jan Kliment otrzymali od jurorów 28 punktów. Tak prezentowała się pojedyncza punktacja jury.

Rafał Maserak - 7

Ewa Kasprzyk - 8

Tomasz Wygoda - 7

Iwona Pavlović - 6

W kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami" widzowie z pewnością będą śledzić postępy Grażyny Szapołowskiej i Jana Klimenta, oczekując kolejnych emocjonujących występów tej charyzmatycznej pary.

Poniżej możecie zobaczyć najnowsze zdjęcia oraz materiał wideo z występu Grażyny Szapołowskiej i Jana Klimenta w "Tańcu z gwiazdami".

Pierwsi faworyci 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

W 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" na parkiecie rywalizuje dwanaście par, a już od pierwszych odcinków wyłaniają się faworyci do zdobycia Kryształowej Kuli. Według bukmacherów, największe szanse na zwycięstwo ma influencerka Maria Jeleniewska, znana z ogromnej popularności w mediach społecznościowych, co może przełożyć się na liczne głosy od widzów.

Kolejną silną kandydatką jest piosenkarka Blanka Stajkow, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023, której doświadczenie sceniczne i charyzma mogą przyciągnąć sympatię zarówno jurorów, jak i publiczności.

Nie sposób również nie wspomnieć o Michale Barczaku, który już w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" zgarnął 40 punktów, czyli maksymalną ocenę od jurorów. Aktor swoim tanecznym talentem zachwycił również wielu widzów.

A wy, śledzicie 16. edycję "Tańca z gwiazdami"? Komu kibicujecie najbardziej?

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

