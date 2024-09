Po pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" wiadomo, że poprzeczka jest zarzucona wysoko. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz jako jedyni zdobyli maksymalną ilość punktów w pierwszym odcinku, a zwyciężczyni poprzedniej edycji oceniła ich taniec. Nie mogła powiedzieć nic innego niż...

Anita Sokołowska zachwycona występem Vanessy Aleksander

Za nami pierwszy odcinek 14. edycji "Tańca z gwiazdami", który rozpoczął się z przytupem. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zdobyli pierwszą "40" w "Tańcu z gwiazdami" za swoje paso doble. Nawet Iwona Pavlovic nie mogła sobie przypomnieć, kiedy to ostatni raz dała "dziesiątkę" w pierwszym odcinku. Widzowie oniemieli, gdy zobaczyli tę parę na parkiecie i trzeba przyznać, że był to występ na miarę finałowego odcinka. W rozmowie z reporterem Party.pl Anita Sokołowska została zapytana o to, który taniec tego wieczoru podobał jej się najbardziej. Odpowiedź była jednoznaczna!

Paso doble Vanessy było wspaniałe, ponieważ totalnie zanurzyła się charakter tego tańca i jakby czuć było, że ona jest w każdym momencie, w każdym ruchu jakby w tym paso więc... — powiedziała Anita Sokołowska.

Co jeszcze zdradziła Anita Sokołowska? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo.

