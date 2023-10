Miłosz Pesta był gwiazdą 4. edycji "Hotelu Paradise" a jego związek z Wiktorią Gąsior był jedną z najczęściej komentowanych relacji sezonu. Uczestnik właśnie powrócił do gry w sezonie "Hotel Paradise All Stars". Ten fakt skomentowała Launo, która chociaż skonfliktowana z jego byłą, postanowiła o niej wspomnieć. Co Launo napisała o Wiktorii z 4. edycji?

"Hotel Paradise All Stars": Launo śmieje się z Wiktorii

Miłosz Pesta wrócił do "Hotelu Paradise All Stars" i od razu trafił do pary z Wiktorią Kozar. Zastanawiał się czy będzie musiał o nią walczyć z Maurycym, ale dziewczyna dała mu do zrozumienia, że jest zainteresowana, wspominając nawet, że już na początku edycji wspominała, że mogłaby być z nim w parze.

Miłosz w 4. edycji "Hotelu Paradise" pozostawał w parze z Wiktorią Gąsior. Ich związek rozpadł się z hukiem, a kulisy relacji przedstawił po latach w nowej odsłonie show:

Moja relacja z Wiktoria po Hotelu wyglądała tak, że spotkaliśmy się dwa razy. Jednak życie zweryfikowało, że nie będziemy ze sobą. Miałem dużo czasu, żeby przetrawić wszystko to, co się wydarzyło w hotelu. Dalej jestem tym samym Miłoszem, może troszeczkę bardziej pewnym siebie.

Instagram @mily_mo_

Zbieg okoliczności, że Miłosz wrócił do "Hotelu Paradise" i znowu zaczyna przygodę z dziewczyną o imieniu Wiktoria, rozśmieszył Launo, która była mocno skonfliktowana z Wiktorią z 4. edycji:

Nie ta Wiktoria wróciła do programu ????

Jednak nie tylko Launo postanowiła zwrócić uwagę na ten fakt:

- Trzeba przyznać, że Miłosz ma szczęście do dziewczyn o imieniu Wiktoria.

- Wcześniej też była para Wiktoria i Miłosz

- Ktoś tu lubi imię Wiktoria - komentowali fani.

Myślicie, że coś będzie z tej relacji? Lub czy Wiktoria Gąsior postanowi odnieść się do tego, co Miłosz wspomniał na jej temat w programie?

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars

Mat. prasowe Hotel Paradise All Stars