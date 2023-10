Po powrocie z Afryki Eliza z piątej edycji "Hotelu Paradise" postanowiła odświeżyć swój wizerunek. W tym celu udała się do fryzjera. Wówczas nie ukrywała, że towarzyszy jej duży stres. Czy faktycznie miała powody do takich obaw? Koniecznie zobaczcie!

"Hotel Paradise 5": Eliza zmieniła kolor włosów

W ostatnim czasie Eliza, którą mieliśmy okazję poznać w piątej odsłonie miłosnego show "Hotel Paradise" miała bardzo ekscytujący czas. Wszystko przez to, że wspólnie ze swoim ukochanym, Jayem, wyjechała do Afryki, aby odciąć się od polskiej rzeczywistości. Wyprawa ta była obfita w najróżniejsze przygody - czasem nawet te niebezpieczne. Po powrocie do kraju jednak nie było lepiej. Ostatnio Eliza z "Hotelu Paradise 5" zaniepokoiła fanów. Wówczas okazało się, że jej ukochany pies przeszedł poważną operację. Tym razem uczestniczka show także czuła się zestresowana. Jednak z zupełnie innego powodu.

Po powrocie do Polski uczestniczka "Hotel Paradise" poinformowała, że zamierza zadbać o swój wygląd. Zmiany zaczęła więc od pielęgnacji swojej twarzy. Wówczas narzekała także na kondycję swoich włosów, spalonych od słońca i zniszczonych od słonej, morskiej wody. Teraz postanowiła zadbać więc o swoją fryzurę - i to z impetem, ponieważ pierwszy raz w życiu zdecydowała się na... farbowanie naturalnych włosów!

- Pierwszy raz w życiu będę farbować włosy. Chyba nikogo już nie dziwi, że nawet tym się stresuje - napisała.

Stres jednak okazał się zbędny, ponieważ uczestniczka "Hotelu Paradise" nie kryła swojej wielkiej radości, gdy zobaczyła efekt końcowy:

- Dokładnie o takim kolorze marzyłam - napisała.

Zmiana nie jest spektakularna - włosy są delikatnie przyciemnione oraz wzbogacone o niezwykle modne i naturalnie wyglądające refleksy. Trzeba przyznać, że wyglądają bardzo zdrowo i imponująco.

Jak Wam się podoba Eliza w nowej odsłonie?

