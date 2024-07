Nana, którą dobrze znamy z produkcji "Hotel Paradise" zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi. Jak nietrudno się domyślić, większość pytań dotyczyła show, z udziałem gwiazd z poprzednich edycji. Jak się okazuje, egzotyczna piękność nie ma najlepszego zdania o programie, w którym wystąpiła. Dlaczego? Poznajcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Nana krytycznie o show

Produkcja randkowego show przygotowała niespodziankę dla widzów, w postaci programu z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Tym sposobem znowu możemy śledzić losy ulubieńców na szklanym ekranie. Nie da się ukryć, że show nabrało rozpędu i co chwile zaskakuje niespodziewanymi zwrotami akcji. Ostatnio do programu "Hotel Paradise All Stars" dołączyła Ania Adamczyk, która przeszła totalną metamorfozę. Nie da się także ukryć, że niektórzy uczestnicy poczuli się bardzo swobodnie przed kamerą - w tym gronie znalazł się Grzesiek, który z wielką chęcią obnaża się na wizji. O całą sytuację została zapytana Nana.

Ostatnio Nana z "Hotelu Paradise" krytycznie wypowiedziała się o "Love Island". Teraz z kolei okazało się, że nie ma najlepszego zdania także o show, w którym występuje:

- Ja rozumiem, że to program rozrywkowy, ale czy dla Ciebie jako normalnej kobiecie nie było to dla Ciebie żenujące, by Grzegorz nie raz, nie da i to na wizji pokazywał, zachwycając się tym, swojego*******? - zapytała internautka.

Wówczas Nana wyznała, że faktycznie jej kolega z programu przesadził:

- Moim zdaniem to, co jest pokazywane w ostatnich odcinkach to jest przesada... Oglądałam z koleżanką ostatnio i było mi wstyd, że uczestniczyłam w czymś takim. Dla mnie to jest mega niesmaczny żart i ten program oglądają też dzieci... - skwitowała.

W czasie instagramowej sesji pytań i odpowiedzi nie mogło zabraknąć także pytania o byłego partnera Nany z "Hotel Paradise" , Łukasza:

- Czy Łukasz to Twoje największe rozczarowanie pośród wszystkich Twoich partnerów, jakich miałaś, czy byli gorsi?

Nana klasycznie wbiła szpilę swojemu ekspartnerowi:

- Tak, największe. Pasowaliśmy do siebie, ale za dużo negatywnych rzeczy przeważyło - wyznała.

Jednocześnie zasugerowała, że obecnie spotyka się z Kamilem. Jak myślicie, jest coś na rzeczy?

