Wkrótce zakończy się dziewiąta edycja "Hotelu Paradise". Wiadomo już, kiedy widzowie zobaczą wielki finał randkowego show i co Telewizyjna Siódemka będzie pokazywać zamiast uwielbianego przez widzów programu. Okazuje się, że stacja przygotowała nowy serial, w którym pojawią się uczestnicy "Hotelu Paradise"! Znamy szczegóły.

Serial "Wycieczkowiec" zastąpi "Hotel Paradise". Odliczam dni do premiery nowej produkcji

"Hotel Paradise" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy uczestników, którzy szukają miłości przed kamerami. Obecnie Telewizyjna Siódemka od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 pokazuje nowe odcinku dziewiątej edycji "Hotelu Paradise", ale już wkrótce randkowe show zastąpi nowy serial. Najnowszy sezon "Hotelu Paradise" zakończy się już za kilka tygodni i dokładnie 30 października (w środę) widzowie zobaczą wielki finał hitu.

Teraz TVN informuje, że zamiast "Hotelu Paradise" widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów nowego serialu "Wycieczkowiec". Akcja produkcji toczy się na ekskluzywnym statku, który pływa po Morzu Śródziemnym. Turyści z Polski będą wyruszać w niezapomniany rejs, a podczas podróży nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji.

Każdy marzy o wakacjach życia. Szalonych, pełnych przygód, gdzie nie ma limitu wrażeń, a jedynym świadkiem wydarzeń jest bezkresna woda, która zachowuje wszystkie tajemnice tylko dla siebie. Co wydarzy się na morzu, zostaje na morzu – z taką obietnicą wyruszą w niezapomniany rejs turyści z Polski, stając się gośćmi luksusowego Wycieczkowca. (...) Historie w „Wycieczkowcu” dzieją się na pokładzie jednego z największych i najbardziej luksusowych statków w Europie. Każdy odcinek przedstawia oddzielną historię - pełną napięcia, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Punktem odniesienia dla wszystkich wydarzeń jest stała załoga – pracownicy statku, którzy wspierają bohaterów w rozwiązywaniu ich problemów

Co ciekawe, w nowym serialu Telewizyjnej Siódemki wystąpią byli uczestnicy "Hotelu Paradise". W produkcji zobaczymy Grzegorza Głuszcza z szóstej edycji randkowego show. To jeszcze nie wszystko, ponieważ okazuje się, że również Krzysztof Ćwiertnia z siódmego sezonu "Hotelu Paradise" pojawi się w "Wycieczkowcu". Byli uczestnicy randkowego show wcielą się w barmana i trenera.

Mamy zdjęcia z planu "Wycieczkowca", w którym zobaczymy Grzegorza i Krzysztofa!

fot. TVN, Constantin Entertainment

Myślicie, że nowy serial z udziałem byłych uczestników "Hotelu Paradise" będzie hitem stacji? Serial "Wycieczkowiec" będzie pokazywany od 4 listopada od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00, oczywiście na antenie TVN7.

Warto wspomnieć, że wszystko wskazuje na to, że "Hotel Paradise" za jakiś czas wróci na antenę Telewizyjnej Siódemki. Stacja już kilka miesięcy temu, a dokładnie w czerwcu tego roku, poinformowała bowiem o castingu do dziesiątej edycji randkowego show. Zanim jednak program prowadzony przez Klaudię El Dursi wróci do TVN 7 widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów "Wycieczkowca". Będziecie oglądać nowy serial? Ja już nie mogę doczekać się tej produkcji i nie ukrywam, że udział przystojniaków z "Hotelu Paradise" w serialu mocno mnie zaskoczył. Was również?

fot. TVN, Constantin Entertainment