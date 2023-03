Dominika z "Hotelu Paradise", podobnie jak inni uczestnicy miłosnego show, na co dzień dostaje wiele pytań od fanów w wiadomościach prywatnych. Uczestniczka postanowiła udostępnić jedną z nich, w której internautka zapytała wprost, czy gwiazda programu przedłuża włosy, by wyglądać szczuplej. Na odpowiedź uczestniczki nie trzeba było długo czekać... "Hotel Paradise 5": Dominika odpowiada fance na pytanie o doczepy Dominika od czasu zakończenia 5. sezonu "Hotelu Paradise" jest częstym gościem siłowni oraz sal treningowych, gdzie ćwiczy choreografię oraz dba o swoją sylwetkę. Od czasu powrotu z "Hotelu Paradise" Dominika przeszła spektakularną metamorfozę , która sprawiła, że gwiazda miłosnego show dobrze czuje się we własnym ciele. Piękna blondynka nie ukrywa także, że lubi odwiedzać salony fryzjerskie, w których specjaliści pracują nad jej włosami. Nic więc dziwnego, że fani zalewają uczestniczkę "Hotelu Paradise" pytaniami na temat jej wyglądu czy diety. Gwiazda w miarę możliwości stara się odpowiedzieć nawet na najtrudniejsze pytania. Ostatnia wiadomość, w której internautka zapytała Dominikę, czy doczepia sobie włosy, by wyglądać szczuplej, wymusiło na uczestniczce programu prześmiewczą odpowiedź... - Doczepy też robisz, w hotelu, było widać bardzo. Czy to po to byś szczuplej wyglądała? Podzielisz się na forum? - zapytała internautka. - Dzielę się na forum...aby inni zauważyli, że głupota ludzka nie zna granic. I tak przedłużyłam włosy po to, aby szczuplej wyglądać... Po co mi treningi? Dieta? Wystarczy doczepa założyć długiego i już człowiek szczuplejszy - odpowiedziała Dominika. Zobacz także: "Hotel Paradise": Oliwia i Kuba rozstali się? Uczestniczka opublikowała wymowne zdjęcie Reakcja Dominiki, na nietypowe pytanie od...