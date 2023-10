Kornelia, którą właśnie mamy okazję oglądać w specjalnym show z udziałem gwiazd poprzednich edycji "Hotel Paradise. All Stars" zapragnęła błyskawicznej zmiany. Niemalże w godzinę odmieniła swój wizerunek! Jak teraz wygląda? Koniecznie zobaczcie jej odmieniony look!

Produkcja TVN-u zrobiła wielki ukłon w stronę fanów hotelowych perypetii, emitując specjalną edycję "Hotelu Paradise. All Stars". Dzięki temu na szklanym ekranie ponownie możemy podziwiać naszych ulubieńców z poprzednich edycji. W Kolumbii nie brakuje więc wielkich emocji. Wszystko przez niespodziewane zwroty akcji i nowe relacje. W minionych odcinkach "Hotel Paradise. All Stars" z kolei pożegnaliśmy się aż z dwiema uczestniczkami, Sarą i Luizą. O wygraną jednak wciąż walczy m.in. Kornelia, która właśnie zaskoczył instagramowym nagraniem!

Kornelia Głaszcz z 3. edycji "Hotelu Paradise" doskonale wie, co oznacza konkretna metamorfoza. Pojawiając się w edycji specjalnej, widzowie od razu zauważyli liczne zmiany w jej wyglądzie. Ta zafundowała sobie nowy nos, usta oraz włosy. Nieobce również są jej liczne zabiegi upiększające. Teraz z kolei gwiazda przeszła kolejną metamorfozę. Okazuje się, że ta zechciała... znacząco skrócić swoje włosy - po przyczepach nie ma już nawet śladu!

- Jak wam podoba się metamorfoza? Godzinę temu napisałam, że potrzebuje zmiany, godzinę później mamy to nowe krótkie włosy ???????????? Ostatnio odcięłam kilka 'toksycznych gałęzi’ z mojego życia. Teraz czas na otaczanie się samymi pozytywnymi życzliwymi ludźmi. Do tego nowe włosy oznaczające nowe dobre zmiany! Czemu nie ? ???????????? - napisała.

Ponadto uczestniczka zafundowała sobie także niezwykle modną grzywkę w stylu "curtain bang". Fani uznali, że to zmiana na duży plus! Pod postem uczestniczki posypały się liczne komentarze:

