W ostatnim czasie fani "Hotelu Paradise" stali się podejrzliwi co do związku Nany i Łukasza, których mieliśmy okazję poznać w 4. edycji randkowego show. Okazuje się, że mieli ku temu znaczące powody. Nana stwierdziła, że jest winna fanom wyjaśnienia i zaskoczyła internautów swoim smutnym wyznaniem. Okazuje się, że przeżywa ciężki okres! Chodzi o relację z Łukaszem!

"Hotel Paradise": Czy Nana i Łukasz są nadal parą? Niepokojący komentarz uczestniczki

W ostatnim czasie fani przeżywają mnóstwo emocji oglądając 6. edycję randkowego programu. Szeroko komentują liczne kłótnie Hani i Mikołaja oraz pierwsze zbliżenie na wizji w "Hotelu Paradise 6". Tymczasem okazuje się, że u dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji także sporo się dzieje. Niestety wszystko wskazuje na to, że u Nany nie wszystko układa się po jej myśli. Czarne chmury zawisnęły przede wszystkim nad jej związkiem. W miniony weekend para będąc na tej samej imprezie, bawiła się osobno. To dało do myślenia podejrzliwym internautom, którzy wykorzystali pierwszą okazję, aby zapytać Nanę o jej relację z Łukaszem:

- Jesteście z Łukaszem nadal razem?

Odpowiedź Nany z "Hotelu Paradise" była dużym zaskoczeniem - wówczas okazało się, że w ich relacji nie układa się najlepiej:

- Jesteśmy. Mamy gorszy czas od kilku dni - przyznała.

Po tak szczerej odpowiedzi fani stali się jeszcze bardziej dociekliwi. Wówczas okazało się, że sytuacja jest poważna, ponieważ chwilowo para ze sobą nie mieszka:

- Mieszkacie dalej razem z Łukaszem? Kibicuje Wam - napisała wyraźnie zmartwiona fanka.

Wówczas Nana z "Hotelu Paradise" udzieliła niepokojącej odpowiedzi:

- Dziękuje. Na razie wróciłam do domu na trochę - publikując zdjęcie w towarzystwie swojej siostry.

Ciekawi fani postanowili dopytać także o miniony weekend, podczas którego para na festiwalu muzycznym Roztańczony PGE Narodowy bawiła się osobno:

- Nie było Łukasza z Tobą na narodowym?

Nana postanowiła być szczera:

- Poszliśmy osobno. Większość czasu spędziłam z Wiką i resztą hotelowej ekipy - napisała Nana, publikując zdjęcie z koleżanką z hotelu.

Fani byli nieustępliwi, dopytując:

- Dlaczego poszliście osobno na Narodowy?

Wówczas uczestniczka show zasugerowała, że taki obrót spraw był decyzją jej partnera:

- Nie do mnie to pytanie - skwitowała.

Okazało się także, że Nana z "Hotelu Paradise" boryka się z licznymi problemami zdrowotnymi oraz, że wylądowała w szpitalu. Jak widać, nie jest to dla niej najszczęśliwszy okres, liczymy jednak na to, że wszystko szybko wróci do normy i Nanie uda się również pokonać kryzys z w związku z Łukaszem. Trzymamy kciuki!

