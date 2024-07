Związek Nany i Łukasza przez bardzo długi czas budził wątpliwości widzów "Hotelu Paradise". Fani show byli przekonani, że ich relacja nie jest wystarczająco głęboka, by uczestnicy mogli zostać parą i nie wierzyli w ich uczucie. Po wielkim finale czwartej edycji mnóstwo osób było w szoku. Większość par z programu rozpadło się niedługo po powrocie do Polski, za to Nana i Łukasz nadal byli razem! Choć dzieliła ich spora odległość (Łukasz na co dzień mieszkał w Brukseli, a Nana w Warszawie) ich związek przetrwał. W dodatku później zamieszkali razem. Niestety, w październiku Nana potwierdziła, że w między nimi jest źle.

"Hotel Paradise 4": Nana i Łukasz przetrwali kryzys?

Na początku października Nana z "Hotelu Paradise" ujawniła, czy rozstała się z Łukaszem. Uczestniczka randkowego show podkreśliła, że oboje nadal są w związku, jednak przestali się dogadywać. Fani zauważyli, że para oddzielnie spędziła tę samą imprezę. Później Nana przyznała, że wyprowadziła się do domu na pewien czas.

Teraz uczestniczka wróciła wspomnieniami do finału czwartej edycji "Hotelu Paradise" i pokazała zdjęcie z Łukaszem. Przypomniała, że początkowo jako para nie byli zbyt lubiani przez widzów. A jednak nadal są w związku. Zdradziła też, że wciąż mieszkają razem. Jak się dogadują w tym trudnym okresie?

Ale był hejt... A teraz, dwa lata po tej sytuacji mieszkamy razem, w miarę się dogadujemy - napisała na InstaStories.

Wpis Nany sugeruje, że między nią a Łukaszem cały czas nie jest idealnie, ale najwyraźniej jest dobrej myśli. Uczestniczka postanowiła też oznaczyć swojego partnera.

Myślicie, że najgorsze już za nimi?

