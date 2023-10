Nana, którą właśnie mamy okazję ponownie oglądać w hitowym show z udziałem gwiazd poprzednich edycji, stwierdziła, że będzie regularnie organizować na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jak powiedziała, tak zrobiła. Gwiazda "Hotelu Paradise. All Stars" jednak musiała się mierzyć z pytaniami, dotyczącymi jej ekspartnera, Łukasza. Co tym razem miała do powiedzenia? Koniecznie sprawdźcie!

"Hotel Paradise": Nana jest zakochana?

Nana, którą doskonale znamy z 4. edycji miłosnego show TVN-u, nigdy nie ukrywała, że zależy jej na popularności. Pewnie dlatego zgodziła się, aby ponownie wrócić na szklany ekran - tym razem jednak w specjalnej odsłonie programu z udziałem gwiazd poprzednich edycji. Nie da się ukryć, że znowu nieźle namieszała. Wszystko przez to, że w rajskiej Kolumbii czekał na nią jej były partner, Łukasz. Nic więc dziwnego, że przy pierwszej okazji egzotyczna piękność pozbyła się dawnego chłopaka. Ku zaskoczeniu fanów jednak Nana z "Hotelu Paradise. All Stars" przywróciła Łukasza do programu. Wówczas wszystko wskazywało na to, że konflikt pomiędzy nimi zażegnany. Niestety, nic bardziej mylnego.

Screen/Player.pl

Jakiś czas temu uczestniczka opublikowała nagranie, na którym nazywa swojego byłego alkoholikiem — sęk w tym, że nie zdradziła, o którego byłego chodzi. Wówczas jednak Łukasz był oburzony nowym nagraniem Nany z "Hotelu Paradise. All Stars". Nie szczędził jej przykrych słów. Internauci więc postanowili dopytać, jak obecnie wyglądają relacje tej dwójki:

- Czy udało się rozstać z Łukaszem po tej edycji w zgodzie? - padło pytanie.

Wówczas Nana odpowiedziała:

- Jak widać nie. Miałam już nie odpowiadać na niego, ale najwięcej pytań jest o to, albo kto wygrał i jakie są relacje po programie, a na takie pytania nie mogę jeszcze odpowiadać i dobrze o tym wiecie - wyznała.

Instagram @nanamajos

Kolejne pytanie również dotyczyło Łukasza z "Hotelu Paradise. All Stars":

- O co Łukasz ma znowu do Ciebie "ale"? Przywróciłaś go, a on dalej pie*niczy na Ciebie, że fałsz, że podła itd. - zapytała internautka.

Wówczas Nana zaskoczyła swoją odpowiedzią i wyznała, że po Łukasz... była już zakochana!

- Ja już się zdążyłam znowu zakochać, a tutaj widzę, że dalej temat ciągnięty... Oby tylko do końca Hotelu - skwitowała.

Instagram @nanamajos

Jednocześnie zdradziła, że nic więcej nie wyszło z jej relacji z Blondino Latino. Ponadto wyznała, jak wyglądają jej inne relacje o "Hotelu Paradise. All Stars".

Instagram @nanamajos