Nana, którą poznaliśmy w czwartej odsłonie hitowego show "Hotel Paradise" ma dość nieustannie wracającego tematu Łukasza. Ostatni raz więc postanowiła zabrać głos w jego sprawie. Zrobiła to przy okazji instagramowej sesji pytań i odpowiedzi, zaspokajając tym samym ciekawość fanów. Czy pomiędzy ekspartnerami doszło do zdrady?

"Hotel Paradise 4": Nana o rozstaniu z Łukaszem

W ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu gwiazdy miłosnego show. W końcu przypuszczenia fanów się sprawdziły! Jak się okazało, Nana wystąpi w programie "Hotel Paradise All Stars"! W nietypowej edycji już lada moment zobaczymy dobrze znanych uczestników z poprzednich edycji. Warunek jednak jest niezmienny - ci muszą być singlami. Tak się składa, że Nana pół roku temu dołączyła do tego grona. Wówczas media obiegła informacja, że jej związek z Łukaszem to już przeszłość. Pomimo faktu, że fani od dłuższego czasu mówili o kryzysie tej dwójki, ostatecznie nie kryli swojego zdziwienia. Jak się okazuje, temat ten nadal ich interesuje, bo niemalże za każdym razem dopytują tę dwójkę o powody rozstania. Nie inaczej było tym razem.

Czujne oko internautów zauważyło, że po rozstaniu i wzajemnym wbijaniu sobie szpilek, ekspartnerzy całkowicie urwali kontakt, a każde z nich zaczęło żyć własnym życiem. Ostatnio Łukasz z "Hotelu Paradise 4" ogłosił szczęśliwą nowinę. Wówczas wyszło na jaw, że jego rodzina się powiększa. Nana z kolei jest skupiona na nauce i podróżach. Widowie nie rozumieją więc, dlaczego ta dwójka się unika:

- Co musi się stać, aby aż tak się "olewać" i unikać jak Ty i Łukasz? - Jak moża być ze sobą tak zakochanym itp. a teraz udawać, że się nie zna - dopytują fani:

Nana szczerze odpowiedziała:

- Też ostatnio się nad tym zastanawiałam. Że ludzie, którzy się kochają, są dla siebie wszystkim i planują razem przyszłość, nagle są dla siebie obcy. Dużo jest takich sytuacji - zaczęła.

Uczestniczka "Hotel Paradise" wreszcie odniosła się także do powodów zerwania:

- Były różne dziwne akacje i tyle się tego nazbierało, że już powstała lawina i nie warto było już tego ciągnąć po prostu. Każdy poszedł w swoją stronę i wiedzie szczęśliwe życie (przynajmniej ja). Moim zdaniem to już było toxic, a bezsensu mieć kontakt z toksycznością. Zdrady żadnej nie było jak coś, bo dużo z Was tak myśli. Każdy zawinił ze swojej strony - wyznała.

Jednocześnie Nana poprosiła o zaprzestanie pytania ją o temat Łukasza:

- Plis, dajcie spokój temu tematowi, czasami ludziom nie wychodzi i tyle - skwitowała.

