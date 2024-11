W minionym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydarzyło się więcej, niż moglibyśmy się spodziewać. Uwagę wszystkich szczególnie przykuła karczemna awantura Agaty i Piotra, po której ten wyrzucił żonę z domu! Sytuacja nie najlepiej przedstawiała się również o Joanny i Kamila, którzy na nowo zaczęli się od siebie odsuwać. Właśnie pojawiła się zapowiedź kolejnego epizodu, z której wynika, że para może jednak się do siebie zbliżyć!

W relacji Kamila i Joanny ze "Ślubu o pierwszego wejrzenia" w końcu zacznie się układać?

Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego trwa najlepsze" trwa w najlepsze i chociaż zbliża się ku końcowi, jej finał jest wręcz niemożliwy do przewidzenia. Od samego początku najlepiej radzą sobie Agnieszka i Damian, których relacja zaczyna dynamicznie się rozwijać, a mężczyzna zaczął nawet myśleć o przeprowadzce. W minionym odcinku, co prawda widzów zaskoczyła jego zazdrość o żonę, ale fani i tak wierzą, że nie zdoła ich to poróżnić.

Na drugim miejscu do niedawna można było uplasować Agatę i Piotra, którzy w momencie ślubu wyglądali na szczęśliwych. Czar prysł już po podróży poślubnej i od tamtej pory jest tylko gorzej. Ostatnio zobaczyliśmy ich wstrząsającą awanturę, pełną bluzg, po której Piotr... wyrzucił żonę z domu! Widząc to nawet były partner Agaty stanął w jej obronie.

Sytuacja u Joanny i Kamila to z kolei prawdziwa zagadka. Dystans pojawił się między nimi już dzień po ślubie, a emocje im towarzyszące przez pierwsze dni były raczej bez większego wyrazu. Uczestniczka "ŚOPW" odrzuciła bowiem czułe gesty męża, co spowodowało, że ten się wycofał i nie potrafił ponownie przełamać. Po rozmowie z ekspertką Kamil znów wyszedł z inicjatywą, przygotowując dla żony romantyczną kolację przy świecach czy organizując ciekawe atrakcje, ale Joasia i tak nie wyglądała na zadowoloną. W końcu małżonkowie postanowili rozstać się na kilka dni, ale czyżby przerwa miała dodać im wiatru w żagle?

Właśnie pojawiła się zapowiedź nowego odcinka, w której możemy zobaczyć, że Joanna i Kamil ponownie się spotkają. Tym razem towarzyszyć im będą większe emocje, a nawet pojawi się nieśmiały buziak na powitanie! Podczas pikniku na plaży kobieta zapyta męża wprost, czy za nią zatęsknił, ale odpowiedź poznamy dopiero w najbliższy wtorek. W zamian usłyszeliśmy wyznanie uśmiechniętej Asi, sugerujące, że w ich relacji w końcu zaszła zmiana.

Tu nie ma chemii? No nie wiem!

Dotychczas Joanna raczej chłodno podchodziła do swojego małżeństwa i wolała, żeby to Kamil o nią zabiegał. Zdaje się, że w końcu pojawiło się światełko nadziei na szczęśliwy finał! Myślicie, że w ostatnim odcinku zdecydują o pozostaniu w małżeństwie?

