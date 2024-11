W dniu ślubu Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był oczarowany swoją żoną. Czas pokazał, że ciężko jest zburzyć mur, który Joanna przed nimi postawiła. Z odcinka na odcinek uczestnik show stracił motywację, by walczyć o żonę, aż nagle to ona zaskoczyła go bardzo romantyczną inicjatywą. Fani programu nie mają wątpliwości, że zdystansowanie się Kamila sprawiło, że Joanna nagle mogła poczuć do niego miętę.

Fani "ŚOPW" zaskoczeni zmianą nastawienia Joanny

Wielki finał kontrowersyjnego eksperymentu TVN zbliża się wielkimi krokami. Widzowie byli już przekonani, kto ma największe szanse na miłość, a które pary spisane są na straty. Od samego początku najlepiej dogadywali się Agnieszka i Damian — wszystko wskazywało na to, że tylko oni mają szansę na przetrwanie eksperymentu. Teraz pojawiło się światełko w tunelu u kolejnej pary. Joanna i Kamil ze "ŚOPW" pocałowali się, co było niemałym zaskoczeniem dla widzów. Uczestniczka show zdradziła, że to ona wyszła z inicjatywą pocałunku, choć wcześniej była bardzo zamknięta na Kamila. Uczestnik show był pozytywnie zaskoczony propozycją swojej żony i nie wahał się ani chwili. Już na ślubie Kamil otwarcie powiedział, że jego żona mu się podoba i bez wątpienia jest zadowolony z takiego obrotu sytuacji.

Nie tylko Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był zaskoczony romantyczną inicjatywą Joanny, ale również i widzowie. Wiele osób stwierdziło, że fakt, że uczestnik show zaczął się odsuwać od żony, obudził w niej pewne emocje do walki, ponieważ wcześniej mogła czuć się zbyt pewnie w ich relacji:

Aśka oczekuje, że on będzie za nią ciągle latał. Kiedy przestał, Aśka się obudziła i ma nadzieję na coś, a on już te nadzieje stracił. Sprawdza się tu powiedzenie ''docenisz, jak stracisz''

Asi dobrze robi oficjalne odrzucenie i od razu czuje miętę do Kamila

Asia, jaka szczęśliwa, że Kamil dał sobie już spokój xD od razu ożyła xD

Aśka postanowiła być w końcu sobą — piszą internauci.

Inni zaś twierdzą, że jest już za późno na odbudowanie ich relacji i nie wierzą, że sytuacja między małżeństwem może się zmienić na dłuższą metę.

Nie ma w nich życia...

Nic nie zmieni, bo tutaj już dawno każde powinno iść w swoją stronę

Dramat. Po co zgłosili się do programu

Już Kamil wie, że nie ma co się wysilać — piszą internauci.

A wy kibicujecie Joannie i Kamilowi z 10. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia"?

