Joanna i Kamil z 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali się jednak na rozwód, mimo że w ostatnich odcinkach ich relacja nieco się ociepliła i doszło nawet do pocałunku. Małżeństwo deklarowało, że chce utrzymać ze sobą kontakt po eksperymencie, ale ze słów uczestnika show wynika, że Joanna nie była tym zainteresowana. Pomimo wielu prób Kamila, Joanna nie chciała kontynuować znajomości. Teraz uczestnik zdradził, jak wyglądają ich relacje po programie.

Za nami emocjonujący finał kontrowersyjnego eksperymentu TVN, w którym poznaliśmy dalsze losy par. Agnieszka i Damian to jedyna para, która postanowiła w finale dać sobie szansę i pozostać w małżeństwie. Widzowie mocno im kibicowali i nie zakładali innego scenariusza. Jednak sekundę po odcinku "ŚOPW" Agnieszka rzuciła obrączką i zaskoczyła wszystkich. Okazało się, że małżeństwo nie jest już razem.

Niektórzy mieli nadzieję, że Joanna i Kamil dadzą sobie szansę, ale niestety tak się nie stało. Para twierdziła jednak, że oboje pozostaną w kontakcie po eksperymencie. Jak mówi Kamil, tak się jednak nie stało. W rozmowie z dziennikarką TVN Kamil wyznał, co czuł po ogłoszeniu decyzji finałowej i czy widział jakąkolwiek szansę na utrzymanie relacji;

Myślę, że akurat na to pytanie bardzo dobrą odpowiedzią jest po prostu każdy z odcinków, no na każdym widać moje emocje. Jestem osobą, po której widać, co czuje, co myśli, czy są to dobre, czy złe emocje i tak naprawdę od Cypru czułem, że nie trafiam do Asi, że nie potrafimy ze sobą się porozumiewać, nie ma między nami żadnych emocji, nie potrafimy ze sobą rozmawiać o niczym. Czułem, że to raczej idzie w tę stronę, że skończy się ten eksperyment rozwodem

— powiedział Kamil w rozmowie z TVN.