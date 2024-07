Decyzją uczestników do finału "Hotelu Paradise" przechodzą Ada i Bartek oraz Agnieszka i Jędrzej. Bartek jednak nie potrafi cieszyć się z miejsca w finale. Wszystko przez to, że będzie w nim walczył z Agnieszką i Jędrzejem:

Obawia się, że przez to zajmą "jedynie" drugie miejsce".

Przed nami największe emocje "Hotelu Paradise 8". W ostatnim odcinku Dominika i Kuba ogłosili związek. Zrobili to tuż przed finałem "Hotelu Paradise". Jednocześnie poznaliśmy finałowy skład 8. edycji. Po ostatecznej "Pandorze" z programem pożegnali się Natalia i Michał. Przed szansą na główną wygraną stanęli Ada i Bartek oraz Agnieszka i Jędrzej. Podczas "Pandory" nie brakowało emocji, szczególnie w momencie, w którym Bartek postanowił postawić Agnieszkę w złym świetle, wypominając jej, że mówiła mu, że w prawdziwym życiu zachowuje się inaczej niż w programie. Nie potrafiła mu tego darować:

Jestem bardzo rozczarowana zachowaniem Bartka. Słowa Bartka, w których dopytywał, że poza programem jestem inną osoba, że tak powiedziałam to jest jakby nic. Tu chodzi o sam fakt, że jeżeli wchodzimy razem i mimo, że ja się nie zgadzam z jego odpowiedziami, bo kłamie jak z nut po prostu, jestem zażenowana tym, to robię dobrą minę do złej gry, bo się wspieramy. Weszliśmy razem na tę Pandorę i chcemy jakimś cudem wszyscy razem wyjść.

Bartek jednak postanowił się nie cieszyć z awansu do finału "Hotelu Paradise". Nie mógł przeżyć, że na ostatniej prostej będzie konkurował z Agnieszką i Jędrzejem:

No jestem wku***ony, że oni są z nami w finale, mogliśmy ich wyjeb*ć. Potem Oskar by odpadł też w tych konkurencjach, za Olą nikt by nie stanął, za Natalią też nie. Parę osób.

Ale Ci co mają jakieś wartości w głowie, to zagłosują na nas. No przecież powinniśmy to wygrać. Tyle konkurencji, uczyłem się. A oni co zrobili? Czym zasłużyli? Jędrek to chce wygrać, żeby był pewniejszy siebie i ch*j. Niech idzie na siłownię.

- kontynuował.